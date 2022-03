Giả công an lừa tài xế taxi

Hà TĩnhNguyễn Trung Thành xưng là công an để giúp tài xế taxi xin không bị xử phạt vi phạm giao thông.

Ngày 23/3, Thành, 47 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội, bị Công an TP Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 6/2, Thành vẫy taxi của một nam tài xế ở TP Hà Tĩnh, đề nghị chở ra huyện Diễn Châu, Nghệ An. Trên đường đi, nghe tài xế kể việc vừa bị cảnh sát xử phạt hành chính vì vi phạm một số lỗi khi tham gia giao thông, Thành tự nhận là công an, nói sẽ xin giúp thoát "án phạt", đề nghị chở về Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đóng ở xã Thạch Trung.

Đến nơi, Thành cầm điện thoại tự "độc thoại", sau đó nói máy hết pin, muốn mượn điện thoại của tài xế để gọi cho bạn nhờ giúp đỡ. Khi tài xế tin tưởng đưa điện thoại trị giá 6 triệu đồng, Thành yêu cầu anh này lái taxi đến Công an TP Hà Tĩnh đóng ở phường Trần Phú đón một người bạn giúp mình, còn anh ta ở lại giải quyết "xin xóa mức phạ"t. Xong việc, Thành sẽ cùng bạn đi taxi ra Nghệ An.

Nhà chức trách cáo buộc, khi nam tài xế tin tưởng rời đi đón bạn giúp, Thành đã chiếm đoạt điện thoại rồi bỏ trốn. Đến Công an TP Hà Tĩnh chờ vài chục phút nhưng không thấy bạn của Thành, khi quay lại địa điểm cũ cũng không thể liên lạc với vị khách ban đầu, tài xế biết bị lừa nên báo cảnh sát.

Sau một tuần điều tra, Thành bị cảnh sát lần ra hành tung khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Cơ quan điều tra cho hay Thành còn gây ra hai vụ lừa đảo với hình thức tương tự, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 40 triệu đồng.

Đức Hùng