Giả công an lừa bán rượu ngoại ở Đà Lạt

Lâm ĐồngNguyễn Trí Thiện tự xưng cán bộ của Cục Cảnh sát Kinh tế, dựng chuyện có lô rượu ngoại thanh lý giá rẻ, lừa người đàn ông ở Đà Lạt chuyển hơn 131 triệu đồng.

Ngày 11/2, Thiện, 28 tuổi, ngụ TP HCM, bị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tạm giữ để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thiện giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế (C03 - Bộ Công an) khi tiếp cận người đàn ông ở phường Lâm Viên - Đà Lạt . Anh ta khoe đang có một lô rượu ngoại ở Cảng Sài Gòn cần thanh lý và có thể lấy 100 chai với giá 100 triệu đồng.

Nghi can Thiện cùng quân phục mua trên mạng. Ảnh: Lê Tiến

Thiện đề nghị ông này đặt cọc 50 triệu, cam kết trả hàng sau 3-5 ngày. Tưởng thật, người đàn ông lập tức chuyển 20 triệu đồng.

Thiện đến trung tâm thương mại chụp ảnh các chai rượu ngoại đắt tiền trưng bày rồi gửi cho nạn nhân. Để tạo lòng tin, anh ta đặt mua quân phục công an trên mạng, mặc đến nhà người này nhằm củng cố vỏ bọc.

Sau đó, Thiện liên tục đưa ra nhiều lý do, yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Tổng cộng, người này đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho Thiện 131,5 triệu đồng.

Chờ lâu không nhận được hàng, ông tìm gặp. Thiện thừa nhận không có lô rượu ngoại nào, tiền đã tiêu xài, chỉ trả lại 23,5 triệu đồng.

Lê Tiến