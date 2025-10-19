Giả công an ép nữ sinh 18 tuổi đi nhậu để hiếp dâm

Đà NẵngGiả công an chặn xe nữ sinh, Nguyễn Văn Thân, 27 tuổi, nảy sinh ý định xấu nên ép nạn nhân uống bia đến say, chở đến nhà nghỉ.

Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp Thân, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, để điều tra hành vi Hiếp dâm, theo khoản 4, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Nghi phạm Nguyễn Văn Thân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 30/9, Thân cùng Trần Minh Lượng (chưa rõ lai lịch) đã giả danh công an chạy xe máy trên đường và yêu cầu chị Ngọc, 18 tuổi, quê Quảng Trị, nữ sinh một trường trên địa bàn, dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Lợi dụng tâm lý sợ hãi của nạn nhân, Thân nảy sinh ý định xấu. Anh ta sau đó rủ chị Ngọc đi "uống vài ly bia để bỏ qua". Nạn nhân được Thân đưa đến quán nhậu trên đường 30/4, ép uống bia đến say.

Khi nạn nhân mất khả năng kháng cự, Thân chở đến khách sạn trên đường Núi Thành và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Từ đơn tố cáo của nạn nhân, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, bắt Thân.

Phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, truy tìm Trần Minh Lượng và kêu gọi sớm ra đầu thú.

Ngọc Trường