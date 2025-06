Giả công an đến phòng trọ dọa 3 nữ sinh, chiếm đoạt tài sản

Nghệ AnVũ Anh Tuấn tự xưng là cán bộ công an, đến phòng trọ của 3 nữ sinh nói "đang điều tra vụ án", yêu cầu giao nộp máy tính, điện thoại rồi chiếm đoạt.

Ngày 20/6, Tuấn, 40 tuổi, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Vũ Anh Tuấn (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Trước đó, ngày 11/6, Tuấn chạy xe máy không biển số, mặc áo khoác đen, đến dãy nhà trọ ở TP Vinh, tiếp cận 3 nữ sinh đại học, xưng là công an "đang điều tra vụ án quan trọng". Hắn yêu cầu các cô gái hợp tác, đưa từng người vào phòng riêng để "làm việc".

Tiếp đó, Tuấn yêu cầu họ nộp máy tính xách tay, hai điện thoại di động để "phục vụ điều tra", hứa sẽ trả lại sau khi xử lý xong vụ việc. Nhận tài sản xong, Tuấn viện nhiều lý do rồi rời khỏi hiện trường.

Sau khi các nữ sinh trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi phạm sau vài ngày, thu giữ tang vật trả lại cho các bị hại.

Công an cảnh báo, khi giải quyết các vấn đề liên quan thủ tục hành chính hoặc vụ việc hình sự, lực lượng chức năng sẽ gửi giấy mời hoặc văn bản thông báo; cử cán bộ công an xã, phường hoặc cảnh sát khu vực mời người dân đến trụ sở làm việc. Trường hợp phát hiện ai đó giả danh cơ quan tố tụng, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền hoặc giao tài sản theo yêu cầu, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Đức Hùng