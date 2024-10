Giả công an để không bị phạt lỗi vi phạm giao thông

Hải PhòngĐỗ Tuấn Dũng mua giấy chứng minh công an nhân dân giả với giá một triệu đồng rồi sử dụng khi vi phạm giao thông.

Dũng, 33 tuổi, bị Công an quận Hải An tạm giữ hình sự để điều tra hành vi giả danh cán bộ công an, Công an Hải Phòng thông tin ngày 22/10.

Khoảng 8h30 ngày 18/10, tại khu vực phường Thành Tô, quận Hải An, Dũng lái xe Mercedes-Benz, màu trắng vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên bị Công an quận Hải An kiểm tra giấy tờ.

Dũng và biển số giả lắp vào xe. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình làm việc, Dũng tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an TP Hải Phòng và xuất trình giấy chứng minh công an nhân dân.

Tuy nhiên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản sự việc, biên bản tạm giữ và niêm phong ôtô, giấy tờ rồi đưa Dũng về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Dũng khai giấy chứng minh công an nhân dân là giả, được mua trên mạng với giá một triệu đồng vào tháng 4/2024. Biển số của chiếc xe cũng là giả, được mua trên mạng xã hội với giá 500.000 đồng.

Lê Tân