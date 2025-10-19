Giả công an chặn nhóm đua xe để cướp

An GiangKhi nhóm đua xe thách thức, Phan Tấn Điền, 21 tuổi, cùng 7 đồng phạm truy đuổi, giả danh công an kiểm tra giấy tờ rồi cướp xe.

Ngày 19/10, Điền, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Phạm Minh Nhật, Đoàn Hùng Thiên, Nguyễn Thái An, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Minh Phương (15-21 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Phạm Minh Phương, Phạm Minh Nhật, Phan Tấn Điền (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Theo điều tra, khuya 12/10 nhóm Điền đến Miếu Bà ở Châu Đốc để cúng thì thấy nhóm của Đạt, 17 tuổi, tổ chức đua xe trên tuyến tránh quốc lộ 91. Khi nhóm Đạt nẹt bô, khiêu khích, nhóm Điền truy đuổi tìm cách trả đũa.

Đến cuối tuyến tránh quốc lộ 91, nhóm Điền đuổi kịp Đạt, tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, dọa sẽ đưa về trụ sở để xử lý. Bằng thủ đoạn này, nhóm Điền chiếm đoạt xe của thiếu niên, rã xe thành nhiều bộ phận dự định đem về Cần Thơ để lắp ráp thành xe khác.

Sau 48 giờ điều tra, công an đã truy bắt được nhóm gây án.

Ngọc Tài - An Phú