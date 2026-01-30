Giá cổ phiếu công ty vàng bạc duy nhất trên sàn chứng khoán lên cao kỷ lục

Cổ phiếu PNJ liên tục tăng theo biến động của giá vàng trong nước và thế giới, tích lũy 34% trong một tháng, lên mức cao nhất từ khi niêm yết năm 2009.

Cổ phiếu của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) gần đây có nhiều phiên biến động mạnh trên 4%. Phiên giao dịch gần nhất đóng cửa với mức tăng gần hết biên độ lên 126.500 đồng, cao nhất trong 17 năm niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM.

Dòng tiền của nhà đầu tư rót vào cổ phiếu PNJ cũng cải thiện. Giá trị sang tay trước đây thường dao động 70 đến 100 tỷ đồng, nhưng trong phiên 28/1, cổ phiếu này lập kỷ lục mới với khớp lệnh hơn 800 tỷ đồng.

Xu hướng đi lên của cổ phiếu PNJ trùng giai đoạn hưng phấn nhất trong lịch sử thị trường kim loại quý. Vàng miếng trong nước liên tục phá kỷ lục, có lúc lên đến 191,3 triệu đồng mỗi lượng, tăng gần 37 triệu đồng trong chưa đầy một tháng. Giá bạc cũng vọt lên 121 triệu đồng một kg, gấp rưỡi đầu năm.

Bình luận về đà tăng giá của doanh nghiệp kim hoàn duy nhất trên sàn chứng khoán, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng có nhiều nhân tố tác động.

Đầu tiên là vàng bạc nhích lên làm tăng giá trị hàng tồn kho, từ đó cải thiện lợi nhuận. Cách đây một tuần, PNJ báo lãi năm 2025 xấp xỉ 2.830 tỷ đồng, kỷ lục trong lịch sử 37 năm hoạt động dù doanh thu thụt lùi còn khoảng 34.980 tỷ đồng.

Về chính sách, SHS cho rằng việc xóa bỏ độc quyền của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vàng miếng mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân. Quy định mới về cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu có thể giúp PNJ giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu chính ngạch. Nhiều năm qua, ban lãnh đạo doanh nghiệp này thường xuyên nhấn mạnh đây là khó khăn lớn, đến mức có thời điểm không còn vàng để chế tác.

Đồng quan điểm, chuyên gia của Công ty Chứng khoán DSC nhận định việc cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện chủ động sản xuất vàng sẽ cải thiện nguồn cung trong nước, giúp PNJ từng bước khôi phục doanh số bán vàng 24K.

Chính sách mới cũng mở ra cơ hội để PNJ trở thành đơn vị gia công vàng cho các ngân hàng đủ điều kiện sản xuất vàng. "Với nền tảng sản xuất mạnh, PNJ có thể trở thành đối tác và thu phí gia công ổn định. Điều này tạo dòng thu nhập mới, giảm phụ thuộc vào bán lẻ và dự kiến tác động mạnh từ 2026-2027", nhóm phân tích SHS nhận định.

SHS còn liệt kê 2 nhân tố liên quan đến chiến lược kinh doanh và quy mô hoạt động để lý giải đà tăng giá cổ phiếu PNJ. Đầu tiên, doanh nghiệp này thường chủ động tích trữ nguyên liệu để chuẩn bị cho nhu cầu tăng mạnh trong dịp cuối năm do cưới hỏi, lễ hội, ngày Thần Tài. Thứ hai, việc tăng cường kiểm soát tính hợp pháp của nguồn cung vàng có thể tạo áp lực cho các cửa hàng kim hoàn truyền thống, nhưng lại tốt với những chuỗi quy mô lớn và đảm bảo tính tuân thủ.

"PNJ hoàn toàn có thể chiếm thêm thị phần từ các tiệm vàng nhỏ lẻ bị hạn chế kinh doanh trong bối cảnh Chính phủ siết chặt kiểm tra tính hợp pháp của nguồn nguyên liệu", chuyên gia DSC chia sẻ cùng góc nhìn.

Với vùng giá 126.500 đồng, cổ phiếu PNJ hiện vượt dự phóng của nhiều công ty chứng khoán. Ví dụ, trong báo cáo cách đây một tháng, nhóm phân tích Mirae Asset Việt Nam ước tính mức hợp lý trong một năm tới của cổ phiếu này là 109.200 đồng, còn SHS đưa ra giá mục tiêu là 110.200 đồng.

Phương Đông