Giá chung cư mới ở tỉnh ven đắt ngang Thủ đô

Liên tiếp dự án chung cư mới ở tỉnh ven chào bán 60-70 triệu đồng một m2, cạnh tranh với Hà Nội khiến giấc mơ mua nhà ngày càng xa vời.

Nhiều năm tích lũy nhưng không mua được nhà ở Hà Nội, vợ chồng anh Tuấn, quê ở Bắc Ninh, chuyển sang tìm các dự án giá mềm tại tỉnh. Với khoản tiết kiệm hơn 1,5 tỷ đồng, anh Tuấn tính tìm dự án mới để được hưởng ưu đãi chiết khấu và thanh toán tiến độ.

Tuy nhiên, anh bất ngờ khi chung cư ở tỉnh cũng "đua tăng giá không kém Thủ đô" với mức chào 60-70 triệu đồng một m2. Đơn cử dự án có 4 tòa cao 10 tầng ở phường Bắc Giang, đang rumor hơn 60 triệu đồng một m2. Môi giới cho biết để mua được, khách cần phải thêm khoản chênh (còn gọi là phí lấy căn cho đại lý) khoảng 100-300 triệu đồng, tùy vị trí.

Anh Tuấn nhẩm tính, để mua được căn hộ giá 50 m2, vợ chồng anh cần vay thêm 1,7-1,8 tỷ đồng. Nếu lấy căn vị trí góc, tầng trung, đơn giá gộp cả khoản chênh lên đến 70 triệu đồng một m2, ngang ngửa nhiều dự án chung cư đã bàn giao ở Hà Nội. Mong muốn chuyển sang mua nhà xã hội tại tỉnh của vợ chồng anh cũng không thành vì tổng thu nhập vượt ngưỡng được hưởng chính sách.

"Thu nhập vợ chồng tôi ở thế quá thấp để mua nhà ở thương mại song lại vượt ngưỡng mua nhà xã hội. Trong khi về quê làm việc khó có được mức thu nhập như hiện tại, chúng tôi đành tiếp tục thuê nhà và tính phương án khác", anh Tuấn chia sẻ.

Tương tự, chị Hồng Thúy, quê ở Hưng Yên, chia sẻ sau hơn chục năm làm việc tại Hà Nội, vợ chồng chị cũng tính chuyển về tỉnh mua nhà nhưng không thành. Thời gian qua, Hưng Yên liên tục ghi nhận dự án chung cư mới ra mắt, chủ yếu tập trung khu vực Văn Giang giáp với Hà Nội. Dù vậy, nữ nhân viên ngân hàng cho biết giá bán các dự án "quá cao, thu nhập tốt cũng khó tiếp cận".

Đơn cử, dự án mới với 10 tòa trong khu đô thị ở phía đông đang được môi giới tích cực chào bán với giá hơn 60 triệu đồng một m2. Tuy nhiên, chị Thúy cho hay để mua được, chị phải chấp nhận trả chênh thêm hàng trăm triệu cho đại lý, song "họ nói chưa chắc chắn lấy được căn đẹp vì nhiều người mua". Tính ra, để mua được căn hộ 2 phòng ngủ rộng 60 m2, chị cần phải chi tổng hơn 4 tỷ đồng, gồm cả chênh.

Một dãy chung cư ở khu vực Văn Giang, Hưng Yên. Ảnh: Ngọc Diễm

Theo ghi nhận của VnExpress, nhu cầu tìm mua nhà vùng ven của nhóm người trẻ có xu hướng tăng mạnh thời gian qua, trong bối cảnh giá nhà Hà Nội ngày càng đắt đỏ, vượt ngưỡng chi trả của phần đông người dân. Tuy nhiên, giấc mơ an cư tại khu vực ven đô chưa chắc dễ dàng hơn khi nhiều dự án mở bán cao, tiếp cận với cả Thủ đô. Tại Hưng Yên, dự án chung cư 4 tòa cao 27 tầng mới cất nóc trong đại đô thị có giá lên đến 4,8-5 tỷ đồng cho căn hộ hai phòng ngủ 60 m2.

Giá rổ hàng mới neo cao cũng đẩy những dự án cũ trong khu vực leo thang. Đơn cử dự án cao 21 tầng tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên (trước là xã Cửu Cao, huyện Văn Giang) mở bán giữa năm 2023 với giá khoảng 30-32 triệu đồng một m2. Hiện giá rao bán khu nhà này đã tăng lên 50-53 triệu đồng một m2, tăng hơn 60% sau hai năm.

Dữ liệu của kênh rao tin địa ốc trực tuyến Batdongsan chỉ ra nhiều dự án chung cư ở tỉnh đua tăng giá do ảnh hưởng từ đà tăng nhiệt của thị trường Hà Nội. Một số dự án ghi nhận đà tăng giá bán 30-40% sau một năm như Trust City Văn Giang, Westbay Sky Residences...

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy hoạt động mở bán dự án mới diễn ra sôi động trên cả nước với tâm điểm là Hà Nội và vùng ven như Bắc Ninh, Hưng Yên. Trong đó phân khúc cao cấp có xu hướng tăng mạnh, chiếm 42% tổng cung chung cư mở bán. Tuy nhiên, đơn vị này đánh giá 70-80% giao dịch đến từ nhu cầu đầu tư với kỳ vọng tăng giá và khai thác cho thuê.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS nhìn nhận giá bán liên tục tăng đẩy giấc mơ có nơi an cư vượt tầm tay phần đông người dân đô thị, thậm chí cả với những người có thu nhập trung bình - cao. Nhiều môi giới hội viên phản ánh không ít khách hàng của họ thuộc nhóm trẻ, thu nhập tốt ở mức 40-50 triệu đồng một tháng cũng không dám mua nhà nếu không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

"Áp lực trả nợ vay quá lớn, nhất là lãi suất thả nổi tăng mạnh sau thời gian ưu đãi, trở thành rào cản đáng kể với người trẻ", ông Đính cho hay.

Cùng quan điểm, ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho biết với thu nhập hiện nay, phần lớn người trẻ hoặc người có thu nhập trung bình chỉ đủ khả năng vay mua các dự án nhà vừa túi tiền, giá bán từ 2-3 tỷ đồng mỗi căn. Tuy nhiên, phân khúc này ngày càng khan hiếm ở cả khu vực ven đô, ít được các chủ đầu tư quan tâm.

"Việc tạo cơ chế thuận lợi cho nhóm lao động trẻ mua nhà ở vừa túi tiền sẽ là động lực để khuyến khích doanh nghiệp bất động sản tái cấu trúc rổ hàng, chuyển hướng sang đầu tư sang phân khúc này nhiều hơn", ông Toản nhìn nhận.

Ngọc Diễm