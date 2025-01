Giá chung cư khu Đông tăng cao nhất TP HCM

Tốc độ tăng giá căn hộ khu Đông đạt trung bình 18,3%, cao hơn 3,2% so với mức tăng trưởng của toàn thị trường TP HCM.

Báo cáo từ đơn vị nghiên cứu thị trường One Housing (Techcombank) cho thấy, năm qua, giá bán sơ cấp căn hộ toàn TP HCM trung bình khoảng 84 triệu đồng mỗi m2, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng khu Đông (TP Thủ Đức, nơi đang có tốc độ tăng giá cao nhất toàn khu vực), trung bình đạt trên 100 triệu đồng mỗi m2, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo One Housing, trong giai đoạn 2021-2023, căn hộ TP HCM luôn duy trì mức tăng giá trung bình là 12%, còn khu Đông là 13-15% tùy khu vực. Tuy nhiên, năm 2024, cả thành phố nói chung và khu Đông nói riêng đều ghi nhận tốc độ tăng đột biến do thiếu hụt nguồn cung và chịu ảnh hưởng từ sự bùng nổ mạnh mẽ của rổ hàng bất động sản hạng sang và siêu sang.

Theo đó, năm qua, TP HCM có khoảng 5.200 căn hộ chào bán mới (mở bán lần đầu), 90% là hàng cao cấp. Khu Đông chiếm 72% tổng nguồn cung và hơn 40% trong đó là sản phẩm thuộc phân khúc hạng sang và siêu sang, giá 120-450 triệu đồng mỗi m2, còn lại hầu hết cũng là nhà cao cấp, giá trên 55 triệu đồng mỗi m2. Dù giá cao nhưng tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới các dự án tại khu Đông vẫn đạt 100% trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, đặc biệt tại các dự án khu vực quận 2 (cũ) còn ghi nhận tốc độ tiêu thụ nhiều dự án trên 146%.

Bất động sản khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực ven sông Sài Gòn, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Cũng theo đơn vị này, năm qua khu Nam TP HCM là địa bàn có tốc độ tăng trưởng giá nhà thấp nhất thành phố, với mức tăng vào khoảng 5,6%, tiếp theo là khu Tây với mức tăng 8,2% so với năm trước.

Trước đó, hãng dịch vụ tư vấn bất động sản Avison Young Việt Nam cho biết, căn hộ khu Đông đang dẫn đầu toàn thành phố về tốc độ tăng giá, với mức bình quân (sơ cấp và thứ cấp) khoảng 75-130 triệu đồng mỗi m2. Riêng khu vực quận 2 cũ dao động 125-450 triệu đồng mỗi m2, còn quận 9 và Thủ Đức tầm 60-100 triệu đồng (chưa gồm thuế, phí). Từ năm 2019 đến nay, mỗi năm giá chung cư khu Đông đều đặn tăng từ 8-12% trong khi đà tăng của TP HCM vào khoảng 5-10%.

Tính lũy kế từ năm 2019 đến nay, khu Đông có hơn 133.000 căn hộ, trong đó phân khúc có giá từ 80 triệu đồng mỗi m2 chiếm hơn 44.900 căn (34% nguồn cung); giá từ 55 triệu đến dưới 80 triệu đồng mỗi m2 là 68.000 căn (51%), còn lại là các sản phẩm có giá dưới 55 triệu đồng mỗi m2.

Báo cáo về thị trường bất động sản năm 2024, Bộ Xây dựng cho biết, năm qua TP HCM ghi nhận giá bán căn hộ chung cư tăng khoảng 20-30% so với năm 2023. Nhiều phân khúc phải xác lập mặt bằng giá mới. Phân khúc bình dân trước đây có giá dưới 30 triệu đồng mỗi m2 nay tăng lên 45 triệu đồng. Phân khúc trung cấp từ 30-45 triệu đồng mỗi m2 cũng tăng 45-70 triệu đồng. Nhóm sản phẩm cao cấp từ 50-70 triệu đồng mỗi m2 nay tăng lên từ 70-100 triệu đồng và phân khúc siêu sang đã xuất hiện trên thị trường ở một vài dự án có giá bán từ 200 triệu đồng mỗi m2.

Đà tăng giá nhà được dự báo vẫn tiếp diễn trong năm nay. Theo OneHousing, nguồn cung mới tại TP HCM sẽ khoảng 12.000 căn, trong đó các dự án mở mới chủ yếu vẫn ở khu Đông và gần 90% nguồn cung tập trung phân khúc cao cấp và hạng sang, mức giá dự kiến tại các dự án đều trên 100 triệu đồng mỗi m2. Giá căn hộ có thể tăng thêm 7-10% theo điều chỉnh giá của các dự án mới. Người mua ở và nhà đầu tư phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Phương Uyên