Giá chung cư Hà Nội giảm tốc

Quý I, đà tăng giá chung cư sơ cấp và thứ cấp tại Thủ đô xuống thấp nhất trong gần hai năm song vẫn neo cao.

Trong báo cáo thị trường quý I, hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết chung cư Hà Nội ghi nhận đà giảm tốc trên cả thị trường sơ cấp (hàng chủ đầu tư) và thứ cấp (chuyển nhượng)

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ đầu năm ngoái, hiện giá bán chung cư sơ cấp đạt khoảng 75 triệu đồng mỗi m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì), tăng nhẹ so với quý trước. "Đây là mức tăng theo quý thấp nhất kể từ quý II/2023", CBRE cho biết. Giỏ hàng giá cao chủ yếu đến từ các khu đô thị quy mô lớn ở ven đô.

Trên thị trường thứ cấp, đà tăng giá bán quý I cũng chậm lại. Hiện giá chuyển nhượng chung cư đạt khoảng 50 triệu đồng mỗi m2, nhỉnh 3% so với quý trước. Phần lớn giá các dự án không có nhiều biến động, trừ một số dự án sở hữu vị trí đắc địa tại quận trung tâm, có tiềm năng cho thuê tốt.

Diễn biến trên cũng được đơn vị nghiên cứu Cushman & Wakefield ghi nhận. Hãng cho biết lực cầu với phân khúc chung cư Hà Nội có dấu hiệu sụt giảm. Thị trường có hơn 4.300 căn hộ được bán ra, giảm 53% theo quý. Tỷ lệ hấp thụ có phần chậm lại do tâm lý khách mua giảm nhiệt, chủ yếu chờ đợi trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn.

Tuy nhiên, giá bán dự án mới vẫn đắt đỏ, Cushman & Wakefield cho biết phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm hơn 77% nguồn cung mới, còn phân khúc căn hộ giá rẻ rất hạn chế.

Một dãy tòa chung cư tại phía Tây Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Dữ liệu của kênh Batdongsan cho thấy thị trường chung cư Hà Nội bắt đầu chững giá từ cuối 2024. Giá chào bán và lượng giao dịch tại nhiều dự án có chiều hướng đi xuống so với cùng kỳ. Mức giảm 2-5% so với lúc đỉnh đầu năm ngoái tập trung ở những dự án như Ha Do Park View, Trung Yên Plaza (Cầu Giấy), Masteri West Heights, FLC Garden City (Nam Từ Liêm), CT4 Yên Nghĩa, Mulberry Lane (Hà Đông)...

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội, cho biết chung cư Hà Nội giảm tốc là diễn biến dễ hiểu sau hai năm tăng nóng đến 35-40%. Ở những quý trước, giá nhà có thể leo tháng 8-9% nhưng đến nay chỉ còn khoảng 3%. Lý do là nhiều chủ nhà đã bắt đầu điều chỉnh giá bán sau thời gian "ôm" kỳ vọng bán giá cao. Nếu không giảm bớt, tài sản của họ sẽ khó thanh khoản bởi tâm lý chung của người mua "đang chùn bước".

Bà lưu ý hiện tượng một số chủ nhà, môi giới sử dụng chiêu trò "cắt lỗ" khi rao bán chung cư để thu hút người mua. Thực tế, những chủ nhà đã mua 2-3 năm trước rất khó lỗ vốn hay giảm giá xuống dưới mức họ từng mua. "Mức giảm giá được quảng cáo chủ yếu là giảm bớt kỳ vọng", bà An cho hay.

Tuy nhiên, trường hợp thực sự "cắt lỗ" cũng diễn ra tại nhiều dự án, phân khu mới từng là điểm nóng tăng giá như phía Tây, phía Đông và Nam. Ông Phạm Đức Toản, Tổng giám đốc EZ Property, cho hay người mua những dự án này phần lớn để đầu cơ, "lướt sóng" kiếm lời. Họ mới vào tiền khoảng 15-20% nhưng không có dày vốn để thanh toán theo tiến độ nên phải ồ ạt sang nhượng.

Cùng với đó, nguồn cung chung cư mới liên tục bổ sung càng khiến áp lực đẩy hàng mạnh hơn. CBRE dự báo Hà Nội có thể đón nhận khoảng 31.700 căn hộ trong năm nay, chủ yếu ở các vùng ven như Đan Phượng, Long Biên, Đông Anh...

"Nguồn cung mới hết khan hiếm và tâm lý người mua ổn định trở lại khiến chung cư khó hút dòng tiền đầu tư mạnh như năm ngoái", ông Toản cho hay.

Ngọc Diễm