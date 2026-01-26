Giá chung cư chuyển nhượng dự báo đi ngang trong năm 2026

Mặt bằng giá cao, nguồn cung và lãi suất tăng cùng tâm lý thận trọng khiến giá chung cư chuyển nhượng dự kiến đi ngang trong năm nay, theo chuyên gia.

Tại hội thảo về thị trường bất động sản do báo Tiền Phong tổ chức ngày 25/1, nhiều chuyên gia nhận định tình trạng "đầu cơ, lướt sóng" đang giảm dần trên thị trường chung cư. Bởi những điều kiện thuận lợi cho nhóm này như nguồn cung khan hiếm, tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ), giá bán liên tục tăng nóng, lãi suất thấp đang thay đổi trong bối cảnh hiện nay.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại OneHousing, cho hay giao dịch và giá chung cư thứ cấp khó tăng nóng trong 2026 mà chủ yếu đi ngang. Lý do là mặt bằng giá chuyển nhượng "đã tiệm cận vùng đỉnh". Tính đến cuối năm ngoái, giá căn hộ thứ cấp khu vực Hà Nội đạt khoảng 90 triệu đồng một m2, tăng hơn 7% so với cùng kỳ. Trong khi nguồn cung mới và dự kiến bàn giao rất lớn, đạt khoảng 35.000-40.000 căn năm nay.

Ông nói dấu hiệu sụt giảm thanh khoản đã xuất hiện từ quý IV năm ngoái, sau ba quý duy trì thanh khoản cao. Dữ liệu của One Housing chỉ ra thị trường Hà Nội và vùng ven ghi nhận khoảng 9.500 giao dịch chung cư chuyển nhượng, giảm 22% so với cùng kỳ.

"Phân khúc chung cư - vốn dẫn dắt thị trường thời gian qua đang đảo chiều rõ rệt. Nguồn cung mới sẽ góp phần làm dịu đà tăng giá bán, đồng thời khiến tâm lý đầu cơ, lướt sóng suy giảm", ông Trung cho hay.

Cùng quan điểm, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), nhìn nhận tâm lý e ngại vay mua nhà đất ngày càng lan rộng. Ông cho biết dư nợ lĩnh vực bất động sản trong 2025 ước đạt 4,5 triệu tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, cho vay mua nhà chỉ tăng khoảng 14%, còn cho vay đầu tư, kinh doanh nhà đất tăng đến 28% (chiếm khoảng 44% tổng dư nợ), cho thấy người dân ngày càng ngại vay mua nhà vì giá bán tăng cao.

Ông Lực dẫn lại báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy giá nhà đất leo thang gần 60% trong giai đoạn 2019-2024, riêng năm ngoái chung cư Hà Nội và TP HCM tăng bình quân 20-30%. Nguồn cung lớn nhưng lệch pha cung - cầu trầm trọng dẫn đến nguy cơ "thừa nhà cao cấp, thiếu nhà bình dân phù hợp khả năng chi trả của số đông". Cùng với bài toán lãi suất cho vay có xu hướng tăng, các yếu tố này đều ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sản phẩm của thị trường trong thời gian tới.

Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Hà Quang Hưng, Cục phó Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết có nhiều chính sách mới ảnh hưởng đến thị trường địa ốc từ năm nay. Nổi bật là quy định các bất động sản như nhà riêng lẻ, chung cư, sản phẩm trong dự án sẽ có mã định danh điện tử từ 1/3/2026, theo Nghị định 357. Ngoài sản phẩm bất động sản, mã định danh cũng được áp dụng cho từng đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới địa ốc hay cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở.

"Quy định mới giúp hạn chế tình trạng đầu cơ, thao túng giá, góp phần nâng cao tính minh bạch, lành mạnh cho thị trường địa ốc", ông Hưng nói.

Một dãy chung cư ở khu vực phía tây Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp bất động sản cần chủ động tái cấu trúc theo hướng bền vững, thận trọng hơn trong quản trị tài chính, kiểm soát rủi ro dòng tiền và hạn chế đầu tư dàn trải. Ông Cấn Văn Lực cho rằng các chủ đầu tư cần thiết đa dạng hóa nguồn vốn, cơ cấu lại sản phẩm theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu ở thực, từng bước đưa giá nhà đất về mức hợp lý. "Đây được xem là yếu tố quan trọng để khơi thông dòng tiền và mở rộng cầu thực", ông cho hay.

Ông Trần Quang Trung cũng dự báo khẩu vị đầu tư chung cư của khách hàng sẽ thay đổi mạnh mẽ trong năm nay, nhất là khi tâm lý đầu tư ngắn hạn, lướt sóng đang giảm dần. Ông Trung khuyến nghị nhà đầu tư xây dựng chiến lược trung và dài hạn, lựa chọn kỹ sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về vị trí, pháp lý, thương hiệu chủ đầu tư để đảm bảo kỳ vọng tăng trưởng.

Ngọc Diễm