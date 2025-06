Giá chung cư các tỉnh lân cận TP HCM dự báo tăng mạnh

Giá căn hộ tại các tỉnh giáp ranh TP HCM được dự báo tăng mạnh thời gian tới, khi nhiều dự án mới bắt đầu triển khai bán hàng.

Ghi nhận từ VnExpress cho thấy, sau đợt mở bán giữa tháng 5, chủ đầu tư Lê Phong đang có kế hoạch điều chỉnh giá căn hộ The Emerald 68 (Thuận An, Bình Dương) tăng thêm 18%, từ 55 triệu đồng mỗi m2 lên khoảng 65 triệu đồng.

Cùng khu vực Quốc lộ 13, một dự án chung cư khác cũng chuẩn bị triển khai, định vị ở phân khúc cao cấp, giá dự kiến từ 68 triệu đồng mỗi m2. Hay trên khu vực TP Dĩ An, một chung cư cao cấp đã hoàn thiện công tác xây dựng, đang lên kế hoạch mở bán với mức giá dự kiến gần 75 triệu đồng mỗi m2.

Không riêng dự án mới, loạt chung cư đang triển khai trước đó tại Bình Dương như Phú Đông SkyOne, TT Avio, HT Pearl, Picity Sky Park... cũng rục rịch lập mặt bằng giá mới ở cả sơ cấp và thứ cấp, tăng trung bình 5-10% khi tỉnh này định giá lại chi phí tiền sử dụng đất.

Ở thị trường Long An, một chủ đầu tư khu đô thị quy mô lớn tại huyện Bến Lức lên kế hoạch ra mắt phân khu cao tầng quy mô hơn 1.000 căn. Theo thông tin từ sàn môi giới, giá căn hộ dự kiến từ 50 triệu đồng mỗi m2. Căn hộ 1 phòng ngủ diện tích 38 m2, giá 1,8-2 tỷ đồng (47-53 triệu đồng mỗi m2); căn hộ 2 phòng ngủ diện, tích 86 m2 có giá 3,6-5,6 tỷ đồng (42-65 triệu đồng mỗi m2).

Cùng khu vực này, chủ đầu tư Nam Long có kế hoạch phát triển loạt dự án chung cư, quy mô khoảng 6.000 căn hộ thuộc phân khúc trung - cao cấp, giá bán dự kiến từ 40 triệu đồng mỗi m2. Trong khi đó, mặt bằng giá chung cư tại Long An hiện chỉ từ 25-35 triệu đồng/m2. Mức giá dự kiến của các dự án mới có thể đẩy mặt bằng trung bình của thị trường tăng 40-50% so với hiện tại.

Tại Đồng Nai, thị trường chung cư còn khiêm tốn với khoảng 2 dự án sắp mở bán. Trong đó, một dự án tại Nhơn Trạch có giá trung bình 35 triệu đồng mỗi m2, tăng gần 8% so với cuối 2024. Một dự án khác dự kiến ra mắt với giá từ 36-40 triệu đồng mỗi m2.

Một dự án chung cư tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: TLR

Theo báo cáo quý I của Nhà Tốt, các tỉnh vùng ven đã vượt TP HCM về nguồn cung lẫn thanh khoản căn hộ. Cụ thể, tỉnh Bình Dương và Long An chiếm 94% rổ hàng căn hộ mở bán mới, trong khi TP HCM chỉ đóng góp 6%. Tỷ lệ hấp thụ căn hộ (ở cả sơ cấp và thứ cấp) tại các tỉnh nói trên tăng 53-78% trong khi ở TP HCM, sức mua giảm gần 37%. Nhà Tốt cho biết quý I, giá sơ cấp chung cư Bình Dương tăng 4%, Đồng Nai tăng 7% còn Long An tăng 28%. Giá thứ cấp chung cư Bình Dương cũng tăng 3%, Long An tăng 14%, Đồng Nai tăng 1%.

Số liệu từ Viện nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services cũng chỉ ra trong tháng 4, giá căn hộ tại các tỉnh phía Nam tiếp tục tăng 2-5% so với tháng trước và cao hơn 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán căn hộ thấp nhất khoảng 29 triệu đồng mỗi m2, ghi nhận tại một dự án ở Long An; cao nhất lên đến 85 triệu đồng mỗi m2. Phần lớn nguồn cung mới trong tháng qua đều thuộc phân khúc trung - cao cấp.

Lý giải nguyên nhân giá chung cư vùng ven tăng, bà Trần Nguyễn Hoàng Uyên, Giám đốc Nhà Tốt, nhận định do loạt dự án mới ra mắt, cùng với hiệu ứng "ăn theo" các đô thị quy mô lớn chuẩn bị triển khai. Tâm lý lo ngại giá nhà tiếp tục leo thang sau khi một số địa phương cơ cấu lại địa giới hành chính cũng góp phần đẩy mặt bằng giá tăng cao.

Ngoài ra, việc nhiều dự án hạ tầng quy mô được đẩy nhanh triển khai, tăng tính liên kết vùng giữa các tỉnh với TP HCM cũng kéo theo giá nhà những khu vực lân cận thành phố nhích lên. Trong khi đó, phân khúc nhà ở vừa túi tiền, giúp điều tiết đà tăng giá lại ít được phát triển.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, phân tích giá sơ cấp tăng do chi phí đầu vào cao, cùng với việc các tỉnh áp dụng bảng giá đất mới tăng trung bình 20-30%. Điều này khiến chủ đầu tư buộc điều chỉnh giá. Bên cạnh đó, chi phí phát triển dự án đang tăng cao, các chủ đầu tư cũng phải điều chỉnh lại giá bán dự án để tránh lỗ.

Theo ông Phúc các chi phí đầu vào của một dự án nhà ở thương mại hiện bao gồm: chi phí đất đai chiếm 25-30%, thủ tục đầu tư khoảng 5-10% và có thể đội lên tới 15% nếu thủ tục kéo dài. Chi phí vốn chiếm khoảng 5-10%, ngoài ra còn có nhóm chi phí xây dựng (vật liệu, nhân công, máy móc) đang bị đẩy lên cao do vật giá leo thang và chi phí thuê lao động tăng. Bên cạnh đó, lãi suất hiện nay của ngân hàng dành cho doanh nghiệp đang khá cao cũng tác động vào giá thành sản phẩm bán ra.

Trước tình trạng giá nhà tăng cao, ông Ngô Quang Phúc cho rằng để hạ nhiệt cần các chính sách kiểm soát chi phí đầu vào phát triển dự án, bao gồm chi phí đất, vật tư, lãi suất và thủ tục hành chính.

Dẫu vậy, với diễn biến về nguồn cung hạn chế và chi phí sử dụng đất đang thay đổi, các chuyên gia dự báo thị trường sơ cấp sẽ phải tăng giá tiếp trong thời gian tới. Thị trường thứ cấp với các sản phẩm cũ cũng dần thay đổi biểu giá để bắt kịp xu hướng chung, thu hẹp cơ hội sở hữu nhà ở của phần đông người dân.

Một khảo sát về tâm lý người dùng bất động sản của Chợ Tốt cũng cho thấy, hơn 55% người tham gia khảo sát nhận định thị trường sẽ ổn định và khởi sắc trong 6 tháng tới; khoảng 50% cho rằng giá bất động sản sẽ còn tăng sau thông tin sáp nhập tỉnh, trong khi chỉ 10% cho rằng giá sẽ giảm.

