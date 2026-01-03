Giả chủ ruộng, 'cò' lúa chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của thương lái

An GiangDanh Quanh, 46 tuổi, cùng 10 người khác đã giả "cò" lúa, chủ ruộng, móc nối làm trung gian cho thương lái, chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng tiền đặt cọc.

Ngày 3/1, 11 người (29-67 tuổi) bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số này, 8 người bị tạm giam, 2 người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, người còn lại đang chấp hành án trong một vụ án khác.

8 người bị tạm giam trong nhóm giả "cò", chủ ruộng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, cuối năm 2023, Quanh và 11 người trên không có đất canh tác nhưng thấy giá lúa đang lên cao, thương lái cần lượng lớn để cung cấp cho các hợp đồng xuất khẩu, nên đã lên kế hoạch lừa đảo.

Quanh giả làm "cò", những còn lại giả làm chủ ruộng, dẫn người mua đến những thửa đất của người khác để ký hợp đồng mua bán lúa. Trong thời gian 12/2023-1/2024, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng tiền cọc của thương lái, sau đó chia nhau tiêu xài.

Khi phát hiện bị lừa, các bị hại đã gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Vụ án được khởi tố nhưng Quanh đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm, sau đó truy nã. Đầu tháng 8/2025, Quanh ra đầu thú.

Khai với cảnh sát, nhóm này đã thừa nhận hành vi.

"Cò" lúa được biết đến là những trung gian mua lúa, thường là người địa phương, giúp thương lái tìm đến chủ ruộng làm hợp đồng mua bán, đặt cọc bằng tiền của thương lái đưa trước. Sở dĩ có phương thức mua bán này là đa phần thương lái là người tỉnh khác, khó xác định chủ ruộng. Hình thức này phổ biến ở miền Tây, hầu hết các ruộng lúa đều mua bán thông qua trung gian.

