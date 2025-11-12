Giả chữ ký khách hàng, chiếm đoạt 5 tỷ đồng của nhà băng

TP HCMCần tiền trả nợ, Dương Quang Mẫn giả chữ ký của khách làm hợp đồng vay ngân hàng 5 tỷ đồng, sau đó giải ngân cho mình rồi chiếm đoạt.

Ngày 12/11, Mẫn (32 tuổi, cựu nhân viên Sacombank) bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; buộc trả lại 5 tỷ đồng cho ngân hàng.

Từ năm 2018 đến tháng 9/2021, Mẫn là chuyên viên khách hàng cá nhân của Phòng giao dịch Bàu Cát. Trong thời gian làm việc, anh ta quen biết vợ chồng ông Lập là khách hàng vay vốn tại đây.

Bị cáo Dương Quang Mẫn tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Theo cáo trạng, ngày 12/12/2019, vợ chồng ông Lập ký hợp đồng tín dụng vay 3,5 tỷ đồng, thế chấp bằng căn nhà trên đường Bàu Cát 2, quận Tân Bình (cũ). Mẫn là người phụ trách hồ sơ này và được lãnh đạo phòng giao dịch phê duyệt. Đến ngày 21/9/2020, hai bên ký phụ lục hợp đồng nâng hạn mức vay lên 5 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân.

Đến tháng 6/2021, do đang nợ tiền của nhiều người và không có khả năng chi trả, Mẫn nảy sinh ý định chiếm đoạt khoản vay này. Lợi dụng việc nắm hồ sơ tín dụng, Mẫn lập giả giấy nhận nợ mang tên ông Lập, đề nghị ngân hàng giải ngân 5 tỷ đồng vào tài khoản của một người bạn. Sau khi giả chữ ký ông Lập, Mẫn trình hồ sơ để được giải ngân.

Hôm sau, ngân hàng chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản do Mẫn chỉ định. Cùng ngày, bị cáo dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để trả nợ cá nhân.

Quá trình điều tra và tại tòa, Mẫn thừa nhận hành vi phạm tội, xác nhận chính mình đã giả chữ ký của ông Lập trên các giấy tờ giải ngân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hải Duyên