Gia chủ hầu tòa vì tự ý chặt cây quý trong sân nhà

AustraliaDù chặt cây trong chính sân nhà, gia chủ vẫn bị truy tố vì không xin phép thành phố, khi cái cây đã được đưa vào danh sách bảo tồn.

Đây là vụ án đầu tiên chủ nhà bị truy tố vì chặt hạ cây trên chính đất của mình, xảy ra hồi đầu tháng 12 tại Bassendean – vùng ngoại ô ven sông có lịch sử lâu đời ở Perth, nơi nổi tiếng với các tòa nhà cổ và không gian công viên dọc bờ sông, mang đậm giá trị cộng đồng.

Các thành phố của Australia đều mạnh tay với các chương trình bảo tồn cây, kể cả trong đất tư nhân. Ảnh: Perth Now

Để bảo tồn những giá trị này, một năm trước, Bassendean đã thông qua chính sách bảo tồn cây xanh. Theo đó, các cây cổ thụ, có giá trị lịch sử với địa phương phải được bảo tồn; việc cắt tỉa, đốn hạ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của nhà chức trách.

Những cây thuộc danh mục bảo tồn là cây cao hơn 8 m, tán rộng hơn 6 m, chu vi thân cây từ 1,5 m trở lên và không phải là loài cây dại.

Gia chủ (chưa được nêu tên) bị tòa án sơ thẩm tuyên có tội do biết rõ quy định nhưng vẫn chặt cây khi chưa xin phép. Hiện chưa rõ động cơ của bị cáo. Tòa tuyên phạt người này 17.000 AUD (khoảng 300 triệu đồng).

Đại diện chính quyền địa phương cho rằng việc truy tố gia chủ là "biện pháp cuối cùng" đối với các vi phạm loại này.

Phá hoại hoặc chặt hạ cây cối trái phép được xem là hành vi vi phạm nghiêm trọng trên toàn nước Australia. Ví dụ, tại bang New South Wales, người vi phạm có thể bị phạt tại chỗ đến 3.000 AUD nếu bị bắt quả tang; trường hợp bị truy tố, mức phạt có thể lên tới 220.000 AUD đối với cá nhân và 1,1 triệu AUD đối với tổ chức.

Hội đồng các thành phố thường treo thưởng hàng nghìn AUD cho người cung cấp thông tin về hành vi chặt cây trái phép.

Trong trường hợp cây gây hư hại nhà cửa hoặc đường ống nước, người dân vẫn phải nộp hồ sơ kiểm định thiệt hại để xin chấp thuận của chính quyền địa phương. Thời gian phê duyệt việc chặt cây trong các trường hợp này có thể kéo dài từ 2 đến 6 tuần.

Một số trường hợp được chặt cây không cần giấy phép gồm: cây đã chết, đang chết hoặc tiềm ẩn nguy hiểm (phải cung cấp bằng chứng); các loại cây nhỏ, cây trang trí hoặc cây bụi dưới kích thước quy định của địa phương; hoặc cây nằm hoàn toàn trên đất tư nhân và không thuộc danh mục "cây di tích" – khác với trường hợp trong vụ án này.

Hải Thư (Theo Perth Now, Green Surgery)