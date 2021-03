Gia chủ đi tù vì chém người trộm chó

Đà NẵngTrần Đình Vũ (21 tuổi) và Lê Bá Mạnh (29 tuổi, cùng trú Quảng Nam) hầu toà do truy đuổi, chém gây thương tích 44% với người trộm chó.

Chiều 16/3, TAND Đà Nẵng tuyên án Vũ 4 năm tù, Mạnh 5 năm tù về tội Giết người, theo khoản 2 điều 123 Bộ Luật Hình sự. Đây là mức án giảm nhẹ, thấp dưới khung hình phạt 7-15 năm tù.

Bị cáo Vũ và Mạnh (từ trái qua). Ảnh: Nam Em.

Theo cáo buộc, khoảng 19h ngày 24/12/2019, Huỳnh Ngọc Tuấn (36 tuổi), rủ Tộ (chưa rõ lý lịch vì Tuấn che giấu không khai báo) chạy xe máy đến phường Điện Nam (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), dùng tuýp sắt đập chết một con chó.

Sang phường Điện Ngọc, Tuấn tiếp tục đập chết chó của gia đình Mạnh. Phát hiện sự việc, Mạnh lấy một con dao rồi cùng Vũ chạy xe máy đuổi theo xe Tuấn.

Tộ ngồi phía sau dùng bình xịt hơi cay để tấn công Mạnh và Vũ. Đến khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), xe của Tuấn lao vào bụi cây. Tộ nhanh chân bỏ chạy. Tuấn bị Mạnh cầm dao chém nhiều nhát vào đầu và tay.

Hai bị cáo sau đó kéo xe của Tuấn và hai xác chó từ trong bụi cây ra đường, vứt con dao gây án. Khi có nhiều người đến, Vũ nhờ gọi điện thoại báo công an rồi cùng Mạnh về nhà. Tuấn mang thương tích 44%.

HĐXX nhận định, vụ án xuất phát từ việc đập chết con chó của Tuấn. Bị cáo Vũ và Mạnh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động gia đình bồi thường cho Tuấn 30 triệu đồng... là những tình tiết giảm nhẹ.

Theo HĐXX, hành vi trộm chó của Tuấn là không thể chấp nhận, khiến dư luận bức xúc. Tuấn còn che giấu đồng phạm. Do đó, TAND Đà Nẵng đề nghị công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra hành vi trộm cắp của Tuấn, theo hồ sơ công an Đà Nẵng đã bàn giao.

Ngọc Trường