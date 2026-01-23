Gia chủ có quyền gì với phần vỉa hè, mặt đường trước cửa nhà?

Gia đình tôi có căn nhà mặt phố, kinh doanh hàng điện máy. Trước mặt là vỉa hè rộng gần 4 mét, bố mẹ tôi tự bỏ tiền cải tạo lại cho sạch sẽ, dễ đi lại. Gia đình tôi vẫn coi khoảng vỉa hè ấy là "phần trước cửa nhà mình", nơi khách có thể dừng xe, nơi gia đình bốc dỡ hàng hóa mỗi sáng.

Cả chủ nhà và người đậu xe đều có lý lẽ của mình trong quyền sử dụng không gian. Ảnh minh họa: Xuân Hoa

Tuyến phố không có biển cấm dừng, cấm đỗ, nhiều người đi ôtô thường xuyên tấp xe lên sát lề, đỗ ngay trước cửa nhà. Có hôm, hai chiếc xe đỗ liền nhau che kín mặt tiền cửa hàng, khách muốn vào phải vòng vèo, có người thấy bất tiện thì bỏ đi. Việc khuân vác đồ cũng khó khăn.

Bố tôi phản ứng, nhắc nhở thì người đậu xe thường đáp: "Đường này đâu có biển cấm đỗ, tôi đỗ đúng luật, chú không có quyền đuổi".

Mẹ tôi bức xúc kéo thùng rác ra đặt sát xe để "giữ chỗ", chủ xe cho rằng bị cản trở quyền sử dụng đường bộ. Hai bên cãi vã, hàng xóm xung quanh phải can ngăn.

Bố mẹ tôi cho rằng là cư dân ở đây, chịu thuế kinh doanh, phải có quyền ưu tiên sử dụng khoảng không gian trước cửa để phục vụ sinh hoạt, làm ăn.

Trong khi đó, người đỗ xe khẳng định vỉa hè, lòng đường là tài sản công, thuộc quyền quản lý của Nhà nước, ai tuân thủ luật giao thông thì đều có quyền sử dụng như nhau. Vụ việc không đi đến xô xát nhưng để lại nhiều bức xúc.

Do đó tôi mong được tư vấn, chủ nhà có quyền gì với khoảng vỉa hè, đường trước cửa? Hay phải chịu cảnh ôtô chắn đầy trước lối làm ăn mà phải nhắm mắt cho qua?

Độc giả Ánh Ngọc

>> Tư vấn của luật sư