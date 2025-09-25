Gia chủ buộc chân tên trộm vào ôtô kéo lê 200 m

ArgentinaNhận được tin mẹ bị kẻ trộm nạy cửa đột nhập, Diego chạy đến trói chân thủ phạm vào xe bán tải, kéo lê 200 m.

Sự việc xảy ra tại quận La Matanza, Buenos Aires, hôm 15/9. Theo lời kể của Diego, nửa đêm đó, anh nhận được cuộc gọi của mẹ vợ 66 tuổi, sống một mình cách anh vài khu nhà. Bà nói qua camera an ninh phát hiện có kẻ trộm cầm tuýp sắt lớn nạy cửa, đang đột nhập qua lối sau nhà.

Bà đã gọi cảnh sát nhưng không ai tới nên giục anh hãy đến ngay vì đang rất hoảng loạn.

Diego nhận tin lập tức lái ôtô đến, phát hiện chúng có hai tên. Khi nghe có người đến, chúng tháo chạy nhưng đã kịp vơ theo chiếc túi xách bên trong ôtô của gia chủ, có các giấy tờ quan trọng.

Gia chủ bị điều tra vì buộc chân tên trộm vào ôtô kéo lê 200 m Cảnh tên trộm nạy cửa đột nhập, sau đó bị Diego kéo chân quanh phố.

Diego và vài người hàng xóm lập tức chạy đuổi theo. "Tôi đòi hắn trả lại giấy tờ trong túi mà hắn đã lấy cắp trong xe của mẹ tôi và hắn hét vào mặt tôi rằng sẽ không trả lại bất cứ thứ gì", anh nói.

Nhóm Diego đã đuổi theo 15 dãy nhà và cuối cùng tóm được tên trộm.

Sau đó, theo các video được đăng tải trên mạng xã hội, tên trộm bị buộc chân vào xe bán tải của Diego và kéo lê 200 mét trên đường nhựa.

"Dừng lại đi anh bạn", tên trộm van nài trong khi hàng xóm bên đường cùng hò reo cổ vũ và đáp lại "Giờ không được cướp của ai nữa đâu".

Diego đang bị các công tố viên quận và cảnh sát điều tra quanh hành vi bạo lực này. Còn về vụ trộm, cảnh sát khẳng định đó là "sự hiểu lầm" và nghi can không có ý định đó.

Ngưởi bị Diego kéo lê, dù chấn thương nhưng không muốn nộp đơn khiếu nại. "Anh ta từ chối cung cấp thêm thông tin hoặc nhận hỗ trợ, tự ý rời khỏi hiện trường", cảnh sát cho hay.

Trong khi đó, Diego bức xúc cho hay mẹ anh vì quá sợ hãi sau vụ đột nhập, đã phải chuyển đi nơi khác ở nhờ. "Mẹ tôi đang phải chạy thận nhân tạo, bà bị viêm xương khớp và đang chờ ghép xương. Vậy mà hắn ta lại đối xử tàn nhẫn với bà già tội nghiệp. Bà ấy hoảng loạn chết khiếp vì tên khốn đó", anh nói.

Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Hải Thư (Theo Clarín)