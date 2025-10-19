Giả chết để xem ai quan tâm đến mình

Ấn ĐộNgay trước khi giàn hỏa được châm, ông Mohan Lal, 74 tuổi, bất ngờ bật dậy khỏi tấm khăn liệm, nói chỉ muốn "thử xem ai thực sự quan tâm đến mình".

Chiều 14/10, không khí tại khu hỏa táng Mukti Dham ở thành phố Gaya, bang Bihar, Ấn Độ trang nghiêm như mọi lễ tiễn biệt. Một đoàn lễ tang tiến vào, tiếng kèn trống vang lên giữa những câu tụng "Ram naam satya hai".

Ông Mohan giả chết trong lễ tang chiều 14/10, ở Gaya, Ấ Độ. Ảnh: Indiatoday

Hàng trăm người dân trong vùng đổ về khu hỏa táng để dự lễ tang. Người thân và bạn bè gánh trên vai chiếc cáng tre phủ đầy hoa, tưởng rằng đang đưa Mohan Lal về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhưng khi đoàn vừa chuẩn bị châm lửa, ông Mohan Lal bất ngờ ngồi dậy, tháo tấm khăn trắng trên người trong sự kinh ngạc tột độ của mọi người.

"Sau khi chết, người ta thường được khiêng đi trên cáng tang. Tôi chỉ muốn tự mình chứng kiến cảnh đó, để biết mọi người dành cho tôi bao nhiêu tình cảm và sự tôn trọng", ông Mohan Lal, cựu sĩ quan Không quân Ấn Độ (IAF) giải thích.

Đây là lần đầu tiên ở quận Gaya có người giả chết như Mohan Lal. Để hoàn tất nghi thức, một hình nộm tượng trưng được hỏa thiêu thay cho ông. Sau đó cả làng cùng dự một bữa tiệc chung.

Lễ tang của ông Mohan Lal được tổ chức đầy đủ nghi lễ. Ảnh: Indiatoday

Tuy nhiên, hành động của Mohan không chỉ là một trò thử lòng. Ông thực hiện nghi lễ này còn nhằm khánh thành khu hỏa táng mới, do chính mình bỏ tiền xây dựng để giúp dân làng.

Mohan Lal đã nghỉ hưu nhiều năm và vẫn tích cực làm công tác xã hội. Ông cho biết sẽ "tiếp tục cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng".

Người dân địa phương nói rằng họ kính trọng ông vì những đóng góp cho cộng đồng.

Bảo Nhiên (Theo Timesofindia/ Indiatoday)