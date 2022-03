Giả cháu giám đốc công an tỉnh lừa 'chạy án'

Đồng NaiNguyễn Thị Hải, 32 tuổi, xưng là cháu của giám đốc công an tỉnh, có thể "chạy án", xin việc... để nhận gần 440 triệu đồng của nhiều người.

Ngày 8/3, hành vi của Hải được nêu trong cáo trạng VKSND huyện Nhơn Trạch vừa hoàn tất, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải lúc bị bắt tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Thái Hà

Theo cáo trạng, Hải không có việc làm ổn định. Tháng 4/2020, qua mạng xã hội, Hải làm quen với người phụ nữ 35 tuổi ở huyện Long Thành. Biết chị này đang tranh chấp đất ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Hải "nổ" là cháu của ông này, có thể tác động giải quyết thắng kiện. Tưởng thật, người phụ nữ ba lần đưa cho Hải tổng cộng 70 triệu đồng.

Một tháng sau, Hải xin làm giúp việc cho một gia đình tại huyện Nhơn Trạch. Con trai 26 tuổi của chủ nhà đang đi nghĩa vụ công an, có nguyện vọng ở lại làm việc trong ngành, Hải tiếp tục dùng chiêu cũ, nói sẽ nhờ "ông chú giám đốc công an" xin cho anh này với chi phí 370 triệu đồng. Thấy sự việc của mình không tiến triển, hai nạn nhân tìm hiểu, biết bị Hải lừa nên làm đơn tố cáo. Hồi tháng 8 năm ngoái, chị ta bị công an bắt.