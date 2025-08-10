Giả cảnh sát 'vòi' tiền người đi đường

Quảng TrịĐặng Trung Quân, 20 tuổi, cùng đồng phạm bị bắt sau khi giả cảnh sát cơ động, chặn xe người đi đường "vòi" tiền.

Ngày 10/8, Quân và Bùi Bảo Long, 21 tuổi, bị Công an phường Đồng Thuận điều tra về hành vi giả cảnh sát, trấn lột tiền người dân.

Đặng Trung Quân và Bùi Bảo Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo điều tra, tối hôm qua, Quân (làm nghề shipper) chạy xe máy đã sửa biển số chở Long (nhân viên bảo vệ) đi uống nước. Tại đây, hai người bàn bạc về việc giả cảnh sát đi bắt các xe lạng lách, vi phạm.

Tiếp đó, Quân và Long chở nhau qua nhiều tuyến đường, thấy hai thanh niên chạy phía trước liền bám theo. Đến trước căn nhà trên đường Lý Thánh Tông, phường Đồng Thuận, Quân chạy vượt lên ép xe họ, yêu cầu dừng lại.

Quân sau đó lấy điện thoại có ảnh mình mặc trang phục Cảnh sát cơ động đưa cho 2 thanh niên xem, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Quân đe dọa về hành vi chạy nhanh, xe không gương và thay đổi kết cấu.

Hai cảnh sát giả yêu cầu họ chạy thêm một đoạn, bỏ 300.000 đồng vào cốp xe đã mở sẵn "sẽ được tha". Lấy được tiền, Quân và Long đã tiêu xài chung.

Tại cơ quan công an, hai người thừa nhận hành vi phạm tội.

Đắc Thành