Giả cảnh sát 'tổ công tác 373' phạt người vi phạm giao thông

Nghệ AnVõ Mạnh Anh cùng hai đồng phạm giả danh cảnh sát, chặn xe người tham gia giao thông, đe dọa, yêu cầu nộp tiền "xử phạt vi phạm".

Ngày 27/3, Mạnh Anh, 23 tuổi, trú Hà Tĩnh; Cao Trung Nam, 22 tuổi, trú xã Quỳnh Lưu; Thái Doãn Hoàng, 20 tuổi, trú phường Vinh Lộc, đang bị Công an tỉnh Nghệ An triệu tập, lấy lời khai làm rõ hành vi liên quan cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 21h30 ngày 22/3, Mạnh Anh, Nam và Hoàng mặc thường phục, giả danh "tổ công tác 373 " đi tìm người vi phạm giao thông để chặn xe, thu tiền tại phường Vinh Hưng (trước đây thuộc TP Vinh).

Các cán bộ tổ công tác 373 của Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ. Ảnh: V. Thanh

Nhà chức trách cáo buộc, phát hiện đôi nam nữ chở nhau bằng xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, ba thanh niên vượt lên, ép dừng xe, đe dọa, "xử phạt vi phạm" 500.000 đồng.

Quá trình tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, Công an phường Vinh Hưng phát hiện Mạnh Anh, Nam và Hoàng đang nhận tiền của người dân nên phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, thành lập các tổ tuần tra vũ trang, phản ứng nhanh, gọi tắt là "Tổ 373", nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đức Hùng