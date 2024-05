Giả cảnh sát hình sự 'vòi' tiền người vi phạm giao thông

TP HCMNguyễn Khoa Minh, 19 tuổi, mặc áo khoác có logo ngành công an, mang theo còng số 8, giả cảnh sát hình sự chặn các xe vi phạm giao thông để "vòi" tiền.

Ngày 18/5, Minh bị Công an TP Thủ Đức khởi tố về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Khoa Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, Minh rủ thiếu niên 17 tuổi giả cảnh sát hình sự đi bắt những người chạy xe vi phạm giao thông để cưỡng đoạt tiền. Bộ đôi sau đó mang theo còng số 8, mặc áo khoác có in logo ngành công an đến Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, chặn đầu những người chạy xe không có gương chiếu hậu, không đội nón bảo hiểm. Minh xưng là cảnh sát hình sự, buộc họ đưa tiền nếu không sẽ "xử lý".

Vào cuộc điều tra, mới đây, cảnh sát phát hiện Minh và đồng phạm đang tụ tập với đám bạn nên bắt giữ. Minh khai đã cưỡng đoạt tiền của 3 người. Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò liên quan của thiếu niên.

Trong 4 tháng đầu năm, các tổ tuần tra của Công an TP Thủ Đức gồm 363, hình sự đặc nhiệm, ma túy, công an các phường... đã phát hiện gần 900 trường hợp với khoảng 2.000 người, 700 phương tiện nghi vấn phạm pháp. Trong đó, hơn 260 người Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát đã khởi tố 16 vụ với 18 bị can; đưa 78 người đi cai nghiện bắt buộc; phát hiện 3 vụ với 4 nghi can Trộm cắp tài sản; một vụ Cướp giật tài sản...

Quốc Thắng