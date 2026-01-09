Giá căn hộ TP HCM tăng thêm 9-13% quý cuối năm 2025

Quý IV/2025, giá sơ cấp căn hộ TP HCM sau sáp nhập ghi nhận tăng thêm gần 9-13% so với quý trước đó, theo One Mount Group.

Cụ thể, Bình Dương cũ đang dẫn đầu tốc độ tăng giá chung cư tại TP HCM, với mức trung bình 52 triệu đồng mỗi m2, tăng 13% so với quý trước và 26% so với cùng kỳ 2024. Quý vừa qua, TP HCM ghi nhận khoảng 14.500 căn hộ mở bán, trong đó Bình Dương chiếm 57% nguồn cung mới, với nhiều dự án ở Dĩ An, Thuận An nhanh chóng neo giá 50-70 triệu đồng mỗi m2, kéo mặt bằng giá bình quân tăng mạnh chỉ trong ba tháng.

Tại trung tâm TP HCM, giá căn hộ đạt 103 triệu đồng mỗi m2, tăng gần 9% so với quý trước và 25% so với cùng kỳ, nhờ nguồn cung mới tập trung ở phân khúc cao cấp, hạng sang, với một số dự án chào bán trên 180-200 triệu đồng mỗi m2, kéo mặt bằng giá lên ngưỡng mới và tạo hiệu ứng lan tỏa sang khu vực lân cận.

One Mount Group nhận định tốc độ tăng giá tại Bình Dương cũ vượt qua trung tâm TP HCM, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào quy hoạch và hạ tầng đồng bộ sau sáp nhập, tạo kết nối chặt chẽ với trung tâm.

Còn theo số liệu từ DKRA Consulting, giá bán sơ cấp căn hộ tại TP HCM sau sáp nhập tăng 4-16%, riêng khu Đông (gồm Thủ Đức và Bình Dương cũ) tăng 20-28% so với cùng kỳ. Bình Dương cũ hiện chiếm hơn 53% tổng nguồn cung căn hộ mở bán tại các tỉnh phía Nam, với khoảng 15.370 căn.

DKRA cho biết phần lớn dự án mới triển khai tại Bình Dương như Landmark Bình Dương, Green Skyline, A&T Saigon Riverside, The Gió... đang neo giá 55-65 triệu đồng mỗi m2, trong khi rổ hàng dưới 40 triệu đồng mỗi m2 chỉ còn một số ít dự án như Phú Đông SkyOne, The Emerald Garden View, con số này không đủ duy trì mặt bằng giá ổn định cho toàn khu vực.

Thị trường căn hộ TP HCM với các dự án đang triển khai tại Bình Dương. Ảnh: Phương Uyên

Nhìn nhận về xu hướng giá chung cư leo thang, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, cho rằng thị trường căn hộ TP HCM và Bình Dương sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét. Việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2026 được xem là "đầu tàu" thiết lập những cột mốc giá mới, tái định vị mặt bằng giá trị cho cả khu vực trung tâm và các vùng vừa sáp nhập.

Khi đặt trong cùng mặt bằng đô thị, giá nhà tại Bình Dương chịu tác động trực tiếp từ mặt bằng giá TP HCM và có xu hướng thu hẹp khoảng cách. Sự dịch chuyển dân cư, lực lượng lao động và nhóm chuyên gia cũng khiến căn hộ tại đây được tái định vị từ nhà ở giá rẻ sang sản phẩm phục vụ tầng lớp trung lưu và người mua ở thực, chất lượng nhà ở vì thế nâng cao kéo theo mặt bằng giá bán mới.

Đồng tình, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group, phân tích việc giá căn hộ Bình Dương tiếp tục đi lên là tất yếu trong bối cảnh khu vực này chuyển từ vai trò vệ tinh công nghiệp sang một phần của không gian đô thị TP HCM mở rộng. Một động lực quan trọng khác đến từ hạ tầng giao thông liên vùng tại khu Đông. Hàng loạt dự án lớn như cao tốc, vành đai, các trục kết nối chính và metro đang được triển khai đã khiến thị trường phản ứng sớm, khiến giá căn hộ tăng trước một nhịp so với tiến độ hoàn thiện thực tế.

Ngoài ra, chi phí đầu vào gia tăng cũng đang thiết lập mặt bằng giá mới. Giá đất leo thang sau sáp nhập, quỹ đất sạch ngày càng hạn chế, trong khi yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn phát triển dự án cao buộc chủ đầu tư phải điều chỉnh giá bán để đảm bảo hiệu quả, khiến giá căn hộ khó quay lại mức thấp như giai đoạn trước.

Năm 2026, One Mount Group dự báo thị trường căn hộ TP HCM sau sáp nhập sẽ đón khoảng 32.000 sản phẩm mở bán mới, trong đó khu vực trung tâm TP HCM đóng góp gần một nửa, phần còn lại chủ yếu đến từ Bình Dương. Hầu hết dự án đang rơi vào phân khúc trung và cao cấp.

Chuyên gia bất động sản Phan Đình Phúc, CEO Seenee, đánh giá thị trường căn hộ Bình Dương đang phản ánh rõ xu hướng nhu cầu ở thực của người dân TP HCM dịch chuyển ra khu vực lân cận. Phân khúc căn hộ có tổng giá 2-4 tỷ đồng được xem là nhóm sản phẩm bền vững nhất, khi ghi nhận tốc độ tiêu thụ ổn định và đã hình thành thanh khoản thứ cấp tương đối rõ nét. Ngược lại, một số khu đô thị quy mô lớn bắt đầu chững lại sau giai đoạn nguồn cung tăng nhanh.

Ông Phúc cho rằng áp lực lớn nhất đến từ mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao và chính sách tín dụng thận trọng, khiến khả năng tiếp cận vốn của người mua bị thu hẹp. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TP HCM sau sáp nhập đang ở mức lớn, nhiều dự án lại liên tục điều chỉnh giá tăng có thể khiến thị trường đối diện nguy cơ lệch pha cung - cầu.

"Nếu mặt bằng giá tiếp tục bị đẩy lên nhanh hơn thu nhập và dòng tiền thực, thanh khoản có thể suy yếu, đặc biệt tại các khu đô thị quy mô lớn ở vùng ven, nơi sức mua đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng nóng", ông Phúc nhận định.

Phương Uyên