Giá căn hộ sơ cấp ở Bình Dương tăng mạnh

Nguồn cung mới phần lớn là sản phẩm cao cấp khiến giá căn hộ sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) ở Bình Dương ghi nhận xu hướng tăng 10-15% những tháng đầu năm.

Tuần qua, trong đợt mở bán giai đoạn mới, dự án căn hộ Emerald 68 (Đại Lộ Bình Dương, TP Thuận An), chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons công bố mức giá khoảng 55 triệu đồng mỗi m2. So với mức trung bình 48 triệu đồng/m2 trong tháng 11/2024, giá bán hiện ghi nhận tăng 13-15%.

Đại diện đơn vị phân phối của dự án này cho biết thêm, giữa tháng 4, chủ đầu tư sẽ cho ra mắt phân khu mới với giá bán dự kiến từ 65 triệu đồng mỗi m2, tăng thêm gần 10% so với giá hiện tại.

CapitaLand cũng mới ra mắt 436 căn hộ cao cấp thuộc phân khu cao tầng Orchard Height nằm trong khu đô thị Sycamore (thành phố mới Bình Dương). Giá bán các căn hộ đợt này rơi vào khoảng 50-55 triệu đồng mỗi m2, tăng 8-10% so với giỏ hàng chào bán giai đoạn trước đó.

Phát Đạt Corporation đang lên kế hoạch khởi động bán hàng cho dự án Astral City (tên gọi mới La Pura) sau 5 năm dở dang. Giá dự kiến từ 60 triệu đồng mỗi m2, tăng khoảng 20% so với mức giá từng rao bán năm 2020. Becamex Tokyu cũng đang rao bán 300 căn hộ thuộc dự án Midori Park The Ten (TP. Thủ Dầu Một) với giá từ 58 triệu đồng mỗi m2.

Trên khu vực TP Dĩ An, chủ đầu tư Bcons vừa ra mắt phân khu mới của dự án Bcons City với giá từ 45 triệu đồng mỗi m2, tăng gần 13% so với giá bán trước đó vào quý II/2024.

Một dự án đang triển khai tại Bình Dương, tháng 4/2025. Ảnh: Phương Uyên

Không riêng các chung cư hiện hữu tăng giá trong các đợt mở bán mới, nhiều dự án chuẩn bị ra mắt tại Bình Dương cũng công bố mức dự kiến cao chót vót.

TBS Group đang lên kế hoạch ra mắt dự án Green Tower với giá khoảng 68-70 triệu đồng mỗi m2. Tập đoàn An Gia nhận giữ chổ cho dự án The Gió với giá được các sàn môi giới "rumor" (giá đồn đoán) tầm 50 triệu đồng mỗi m2. So với mặt bằng chung khu vực này, The Gió đang có giá cao hơn trung bình 10%.

Số liệu từ DKRA Group cho thấy 2 tháng đầu năm, thị trường Bình Dương có gần 4.800 căn hộ mở bán, chiếm 40% tổng nguồn cung và 39% lượng tiêu thụ căn hộ khu vực phía Nam. Nguồn cung mới mở bán lần đầu vào khoảng 1.000 căn với 65% thuộc phân khúc giá cao, trên 40 triệu đồng mỗi m2. Trong 2 tháng đầu năm, giá chung cư Bình Dương dao động 40-65 triệu đồng mỗi m2 với rổ hàng mới và từ 30-55 triệu đồng mỗi m2 với sản phẩm thứ cấp sang nhượng lại.

Còn theo dữ liệu lịch sử giá từ chuyên trang Batdongsan, quý I, chung cư Bình Dương ghi nhận giá rao bán tăng 12-15% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tăng này phân hóa theo khu vực, TP Thủ Dầu Một có mức tăng 14% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi m2 căn hộ mở bán mới tại đây có giá khoảng 55 triệu đồng, thấp nhất 36 triệu đồng và cao nhất 67 triệu đồng.

TP Thuận An xếp vị trí tiếp theo với giá tăng 12,6%, mỗi m2 căn hộ trung bình vào khoảng 51 triệu đồng. TP Dĩ An cũng ghi nhận giá tăng 12,3%, trung bình 39-45 triệu đồng mỗi m2.

Lý giải yếu tố khiến mặt bằng giá chung cư Bình Dương liên tục tăng thời gian qua, ông Nguyễn Đình Phúc Nguyên, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Phúc Nguyên, cho rằng sự áp đảo của nguồn cung cao cấp là yếu tố khiến giá bình quân căn hộ Bình Dương tăng cao. Năm qua, nhiều chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước đổ về đây làm dự án, đa phần là nhà cao cấp. Ngay những thương hiệu từng tập trung phát triển nhà vừa túi tiền như Bcons, Vạn Xuân, Hưng Thịnh cũng dần dịch chuyển sang phân khúc trung - cao cấp.

Ngoài ra, tác động từ đà tăng giá của thị trường khu Đông TP HCM đang lan rộng ra những khu vực lân cận và Bình Dương là thị trường chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Đà tăng giá chung cư TP Thủ Đức tạo đà đẩy mặt bằng giá các dự án vị trí tiệm cận giữa hai thị trường tăng theo, với mức chênh lệch hiện tại chỉ khoảng 30-40%.

Bà Nguyễn Bảo Khuê, CEO DKRA Vega (Thành viên DKRA Group), cho rằng bên cạnh hiệu ứng "ăn theo" khu Đông TP HCM, còn nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mặt bằng giá căn hộ Bình Dương.

Đầu tiên, theo bà là việc điều chỉnh giá đất tạo áp lực lên chi phí phát triển dự án, dẫn đến việc tăng giá bán căn hộ. Bên cạnh đó, thời gian gần đây tỉnh liên tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm có thể kể đến như mở rộng Quốc lộ 13, Vành đai 2 và 3, metro Bình Dương - TP HCM... tác động từ hạ tầng giúp bất động sản Bình Dương được quan tâm nhiều hơn và doanh nghiệp tự tin hơn khi thiết lập mặt bằng giá mới.

So với TP HCM, giá căn hộ Bình Dương vẫn ở mức hợp lý dù đang tăng mạnh. Với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng, nhu cầu mua, thuê nhà ở từ lực lượng lao động địa phương và khu vực lân cận thúc đẩy tiềm năng của bất động sản tỉnh.

Các chuyên gia dự báo thị trường sơ cấp sẽ phải tăng giá tiếp trong thời gian tới trước bối cảnh chi phí triển khai dự án gia tăng và nhiều đồn đoán về việc Bình Dương sẽ sáp nhập vào TP HCM. Thị trường thứ cấp với các sản phẩm cũ cũng dần thay đổi biểu giá để bắt kịp xu hướng chung, thu hẹp cơ hội sở hữu nhà ở của phần đông người dân.

Phương Uyên