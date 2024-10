Giả cán bộ Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu nộp một tỷ đồng 'chạy án'

Bắc KạnNguyễn Văn Hậu bị cáo buộc cùng đồng phạm giả cán bộ Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu hai phụ nữ đưa một tỷ đồng "để được bỏ qua vụ án đánh bạc trên mạng".

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đang củng cố hồ sơ để tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hậu, 32 tuổi, quê Bắc Giang, Nguyễn Tiến Nam, 31 tuổi, quê Thái Nguyên và một người khác để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hậu (áo trắng) sau khi bị bắt quả tang. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Trước đó, cảnh sát phát hiện tại Bắc Kạn có một số người tự xưng là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; đưa giấy triệu tập giả có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cảnh sát hình sự. "Nhóm cán bộ" nói đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc qua mạng và đưa ra thông tin giả để người dân tin rằng họ nằm trong diện bị điều tra do liên quan vụ án.

"Các cảnh sát" chủ động liên lạc qua điện thoại yêu cầu "người dân có liên quan", đề nghị đưa tiền để không bị xử lý.

Sau quá trình trinh sát, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn xác định ngày 19/10, "nhóm cán bộ" sẽ nhận một tỷ đồng của hai người phụ nữ 26 tuổi và 21 tuổi, cùng trú ở huyện Na Rì.

Khi thấy "cảnh sát thật" xuất hiện, Nam vứt hai túi tiền vừa nhận đang cầm trên tay xuống đường song không kịp chạy thoát.

Cùng lúc, Hậu chạy lên ôtô do một người khác đang nổ máy chờ sẵn để trốn. Nam tài xế sau đó chủ động quay lại trình diện. Hậu tiếp tục bỏ chạy và bị bắt ở khu vực huyện Chợ Đồn.

Nguyễn Tiến Nam (áo trắng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Cảnh sát thu trên người Nam có nhiều giấy tờ mang tên Hậu như Căn cước công dân, Giấy chứng minh Công an nhân dân. Hậu khai các loại giấy tờ công an là giả và anh ta không phải công an.

Trên ôtô do Hậu điều khiển để bỏ trốn, cảnh sát xác định xe lắp biển số dạng lật, một biển là 30H-111.66, một biển 98A-422.72. Xe lắp 3 đèn nháy dành cho xe ưu tiên, có bộ đàm, còi ủ...

Xe này dán hai tem dán kính do Bộ Công an cấp dành cho xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông, một thẻ ra vào cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên.

Giấy triệu tập giả và Giấy chứng minh công an nhân dân. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Tại cơ quan điều tra, Hậu thừa nhận là người trực tiếp thực hiện song không nêu ra đồng phạm cùng tham gia.

Tuy nhiên, cảnh sát xác định cả ba nghi phạm trên là cùng nhóm, cùng nhau đến Bắc Kạn để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phạm Dự