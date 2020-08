Giả cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự để 'bắt' dân

TP HCMTrần Hữu Sơn, 41 tuổi, đi ôtô biển xanh giả, xưng là thiếu tá Cục Cảnh sát Hình sự, đọc "lệnh bắt" người phụ nữ ở quận 11 nhằm đe doạ 100-200 triệu đồng.

Ngày 30/8, Trần Hữu Sơn và Trần Hồng Thái (37 tuổi, quê Hưng Yên) bị Công an quận 11 bắt để làm rõ động cơ giả cảnh sát hình sự.

Sơn (trái) và Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Khuya hai hôm trước, Sơn và Thái mặc quân phục mang hàm thiếu tá và thiếu uý, đi ôtô biển xanh 80B đến nhà người phụ nữ 52 tuổi trên đường Nhật Tảo (phường 7, quận 11).

Cả hai đi nhanh vào trong. Sơn "loè" khẩu súng, xưng là cán bộ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an), yêu cầu bà chủ nhà nghe đọc lệnh bắt, khám xét.

Sơn khai mua thẻ ngành giả trên mạng. Ảnh: Công an cung cấp.

Người phụ nữ hoảng hốt, tri hô gia đình, báo công an. Khi cảnh sát khu vực đến nơi, hai "cán bộ C02" bình thản trình thẻ ngành công an, lệnh bắt, khám xét. Phát hiện những giấy tờ đều giả, công an "mời" họ về trụ sở.

Bước đầu, Sơn khai mua quân phục, biển số xanh và các loại giấy tờ giả khác trên mạng. Sau khi thuê xe, anh ta gắn biển số này vào, phát quần áo cho Thái để cùng đi "khám xét".

Theo cảnh sát, nhóm này khai mục đích nhằm hù doạ chủ nhà. Khi họ sợ chúng sẽ đòi 100-200 triệu đồng để "bỏ qua".

Xe ôtô được hai nghi can thuê, gắn biển giả. Ảnh: Công an cung cấp.

Quốc Thắng