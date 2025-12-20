Giá cà phê trong nước giảm 9 phiên liên tiếp, về 88.000-89.000 đồng một kg, trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường tích cực và Mỹ điều chỉnh thuế với cà phê Brazil.

So với đầu tuần trước, mức giá hiện tại đã giảm khoảng 15% và thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này khiến nhiều nông hộ và đại lý thận trọng hơn trong giao dịch.

Một đại lý cà phê tại Gia Lai cho biết, trước xu hướng giá đi xuống, năm nay nhiều chủ vườn lựa chọn bán cà phê trái tươi sớm hơn mọi năm nhằm hạn chế rủi ro. Hiện, cà phê tươi được giao dịch quanh mức 21.000-21.500 đồng một kg, thấp hơn đầu vụ khoảng 3.000-4.000 đồng một kg. Còn cà phê nhân từ mức 102.000 đồng một kg hôm 11/12, nay chỉ còn 88.000-89.000 đồng một kg (tùy khu vực).

Diễn biến giảm trong nước diễn ra song song với xu hướng đi xuống trên thị trường thế giới. Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 19/12 theo giờ Việt Nam, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) giảm 28-62 USD một tấn, trong khi cà phê arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm nhẹ dưới 1%.

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3/2026, giá robusta giảm 28 USD một tấn, xuống còn 3.677 USD. Tính chung 6 phiên gần nhất, mặt hàng này đã mất tới 461 USD một tấn. Dù vậy, trong một số thời điểm, sắc xanh vẫn xuất hiện trở lại trên sàn, cho thấy lực mua bắt đáy đã manh nha nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Giá cà phê arabica giao tháng 3/2026 cũng giảm 50 USD một tấn, còn 7.610 USD.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), giá cà phê giảm thời gian qua do tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có điều chỉnh chính sách thương mại của Mỹ đối với nhóm nông sản không tự sản xuất được như cà phê.

Cụ thể, ngày 20/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh miễn thuế nhập khẩu 40% với một số mặt hàng thực phẩm từ Brazil, gồm cà phê, thịt bò, ca cao và trái cây. Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 13/11 và cho phép hoàn thuế đối với các khoản đã nộp sau thời điểm này. Trước đó, đầu tháng 7, Mỹ từng thông báo nâng thuế hàng hóa Brazil từ 10% lên 50%.

Theo ông Hải, việc Mỹ gỡ thuế đối với cà phê Brazil làm gia tăng kỳ vọng nguồn cung, góp phần khiến thị trường hạ nhiệt sau giai đoạn giá tăng kéo dài.

Nông dân thu hoạch cà phê tại nhà vườn ở Đăk Hà, Kon Tum cũ. Ảnh: Huỳnh Phương.

Ngoài yếu tố chính sách, nguồn cung từ hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đang có dấu hiệu cải thiện. Tại Brazil, thời tiết thuận lợi hơn, lượng mưa tăng sau thời gian khô hạn, làm gia tăng kỳ vọng sản lượng niên vụ tới. Tại Việt Nam, mưa bão đã kết thúc, điều kiện thu hoạch thuận lợi và sản lượng niên vụ này được dự báo tăng khoảng 5% so với năm trước.

Về xu hướng thời gian tới, ông Hải dự báo giá cà phê có thể tiếp tục điều chỉnh nhưng khó giảm sâu như các chu kỳ trước. Mặt bằng giá nhiều khả năng dao động quanh mức 80.000 đồng một kg, trong bối cảnh cung - cầu cà phê toàn cầu vẫn căng thẳng.

Với xuất khẩu, Chủ tịch Vicofa dự báo Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn cà phê trong cả năm, qua đó mang về kim ngạch kỷ lục gần 9 tỷ USD.

Đánh giá tác động tới người trồng cà phê, ông Hải cho rằng việc giá duy trì ở mức cao trong hai năm qua đã giúp nông dân cải thiện thu nhập và có điều kiện đầu tư trở lại cho vườn cây. Điều này góp phần nâng cao năng suất và chất lượng cà phê so với giai đoạn giá thấp trước đây.

Về dài hạn, ông lưu ý diện tích cà phê khó có thể mở rộng khi đất nông nghiệp đang chịu sự cạnh tranh mạnh từ các loại cây có hiệu quả kinh tế cao hơn như sầu riêng. Do đó, thay vì mở rộng diện tích, ngành cà phê cần tập trung tái canh các vườn cây già cỗi, sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao và khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Thi Hà