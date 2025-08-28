Giá cà phê tăng vọt lên mức cao nhất ba tháng

Từ mức đáy 89.000 đồng đầu tháng 7, giá cà phê đã lên gần 124.000 đồng cuối tháng 8, tức tăng 39% và chạm mức cao nhất ba tháng.

Kết thúc phiên 28/8, giá cà phê trong nước tại Tây Nguyên lên 123.200-123.800 đồng một kg, tăng thêm 1.500 đồng so với hôm trước. So với đầu tháng 8, mức giá này cao hơn 19% và tăng tới 39% so với đáy tháng 7, đưa cà phê nội địa lên đỉnh ba tháng.

Trên thị trường thế giới, cà phê Robusta và Arabica đồng loạt bứt phá. Tại London, hợp đồng Robusta kỳ hạn tháng 9 tăng từ 4.201 USD một tấn (18/8) lên 5.057 USD một tấn, thêm 856 USD chỉ trong 10 ngày. Các kỳ hạn xa cũng cộng thêm 177-188 USD một tấn, tương đương 4-4,1%.

Arabica trên sàn New York cũng đảo chiều tăng mạnh sau nhiều phiên giảm. Hợp đồng tháng 9 đạt 8.682 USD một tấn, tăng 215 USD; các kỳ hạn khác cộng thêm 183-287 USD/tấn, tức 2,41-3,49%.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, ngoài yếu tố nguồn cung sụt giảm, mức thuế 50% Mỹ áp với cà phê Brazil khiến thương mại giữa hai nước đình trệ, càng đẩy giá tăng. Hiện các hiệp hội cà phê Brazil và Mỹ đang vận động Tổng thống Donald Trump xem xét miễn thuế, do cà phê là mặt hàng Mỹ không tự sản xuất.

Nguồn cung khan hiếm càng lộ rõ khi xuất khẩu cà phê nhân của Brazil tháng 7 giảm 20,4% so với cùng kỳ, xuống 161.000 tấn. Trong đó, Arabica giảm 21%, Robusta giảm tới 49%. Tổng lượng xuất khẩu tháng 7 giảm 28% còn 2,7 triệu bao; lũy kế 7 tháng đầu năm giảm 21% xuống 22,2 triệu bao.

Tồn kho cà phê toàn cầu cũng đang ở mức thấp. Theo Sở Giao dịch Liên lục địa Mỹ (ICE) - đơn vị niêm yết và giám sát tồn kho Arabica chuẩn phục vụ giao dịch kỳ hạn, đến ngày 26/8 lượng Robusta tồn kho chỉ còn 66.110 tấn, giảm so với 70.120 tấn cuối tháng 7. Riêng Arabica cũng xuống 716.578 bao, mức thấp nhất trong 15 tháng.

Trong khi đó, Việt Nam lại ghi nhận tăng trưởng mạnh. Từ 6-12/8, xuất khẩu cà phê đạt 16.800 tấn, cao hơn 24% so với tuần trước. Tính từ đầu năm đến 12/8, cả nước đã xuất khẩu hơn 918.000 tấn cà phê, tăng 41% so với cùng kỳ 2024.

