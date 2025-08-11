Giá cà phê tăng mạnh trở lại

Sau khi giảm sâu xuống dưới 90.000 đồng một kg, giá cà phê trong nước những ngày gần đây bật tăng liên tục, hiện đạt 104.000 đồng một kg.

Sáng 11/8, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm 2.500 đồng so với hôm qua, lên 104.000 đồng một kg, cao hơn 16% so với tháng trước.

Trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9 tăng 4,2%, lên 3.561 USD một tấn; kỳ hạn tháng 11 nhích gần 4%, đạt 3.510 USD một tấn. Tại New York, Arabica giao tháng 9 tăng 3,9%, đạt khoảng 6.816 USD một tấn; các kỳ hạn tháng 12 cũng tăng tương tự, phản ánh xu hướng đi lên toàn cầu.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam và các doanh nghiệp trong ngành, giá cà phê tăng mạnh thời gian qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nguồn cung chưa đạt kỳ vọng, trong khi nhu cầu từ các thị trường lớn thường gia tăng vào những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% với hàng hóa từ Brazil đã khiến hoạt động mua bán giữa hai nước chững lại, buộc nhiều nhà xuất khẩu tìm nguồn hàng thay thế. Hiện thương mại giữa Mỹ và Brazil chững lại sau động thái áp thuế này.

Trên thị trường quốc tế, tốc độ giao hàng chậm từ Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, càng làm dấy lên lo ngại thiếu hụt. Nông dân nước này gần hoàn tất thu hoạch nhưng vẫn găm hàng chờ giá cao hơn. Barchart - công ty cung cấp dữ liệu và công cụ phân tích thị trường tài chính có trụ sở tại Chicago, Mỹ dẫn số liệu Bộ Thương mại Brazil cho biết, xuất khẩu cà phê nhân xanh tháng 7 giảm 20% so với cùng kỳ 2024.

Tại Colombia, sản lượng Arabica chế biến ướt tháng 7 đạt 1,37 triệu bao loại 60 kg, tăng 19% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong một thập kỷ. Ông German Bahamon, Chủ tịch Liên đoàn Cà phê Quốc gia chia sẻ trên Reuters, cho biết nguyên nhân là mưa lớn kéo dài đầu năm làm vụ thu hoạch dời sang nửa cuối năm. Xuất khẩu tháng 7 của Colombia đạt 1,15 triệu bao, tăng 12,5% so với cùng kỳ 2024.

Ở Việt Nam, tháng 7 các doanh nghiệp xuất khẩu 102.810 tấn cà phê, kim ngạch 567,43 triệu USD, tăng 36% về lượng và 49,2% về giá trị so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân Robusta đạt 4.736 USD một tấn, Arabica là 6.813 USD một tấn, cao hơn đáng kể so với giá giao dịch trên sàn. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt gần 1,1 triệu tấn, trị giá hơn 6 tỷ USD, tăng 8% về lượng và 66% về giá trị so với cùng kỳ 2024.

Thi Hà