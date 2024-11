Giá cà phê quay đầu giảm

Các tỉnh Tây Nguyên vào vụ thu hoạch, giá cà phê nhân xô còn 106.000 đồng một kg, giảm 20% so với đỉnh hồi cuối tháng 4.

Dữ liệu từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho thấy giá cà phê nhân trong nước đang giảm. Mức thu mua phổ biến ở khoảng 106.400 đồng một kg, giảm 1.200 đồng so với ngày trước đó. Tại các vùng trồng trọng điểm như Gia Lai, Đăk Lăk và Đăk Nông cũng quay đầu giảm 20% so với đỉnh điểm cuối tháng 4 và giảm tuần thứ 5 liên tiếp trong tháng qua.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta tại London gần đây cũng ghi nhận mức giảm. Hợp đồng giao tháng 1/2025 giảm 90 USD, đạt 4.279 USD một tấn; trong khi giao tháng 3/2025 giảm 73 USD, ở mức 4.208 USD một tấn, giảm 15% so với mức đỉnh trong năm.

Nhận định từ các diễn đàn và doanh nghiệp cho thấy, giá sản phẩm này có khả năng tiếp tục giảm do Việt Nam bước vào vụ thu hoạch, làm tăng nguồn cung nội địa. Ông Thuật, một nông dân tại Kon Tum, cho biết năm nay sản lượng cà phê của gia đình tăng 10% so với năm ngoái. Điều này phản ánh xu hướng chung của các hộ trồng cà phê tại Kon Tum, Lâm Đồng và Đăk Lăk, với mức tăng sản lượng 5-10% so với vụ trước. Tuy nhiên, diện tích trồng tại các địa phương này có xu hướng thu hẹp, dự báo tổng sản lượng năm nay vẫn thấp hơn các năm trước.

Theo ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Vicofa, giá sản phẩm quay đầu giảm là diễn biến thường thấy khi vào vụ thu hoạch. Ngoài ra, Liên minh châu Âu tạm hoãn quy định chống phá rừng thêm 12 tháng, giảm áp lực nguồn cung.

Dẫu vậy, giá loại này cũng sẽ chỉ giảm trong ngắn hạn. Dự báo sản lượng cà phê Việt Nam năm nay có thể sụt khoảng 10% do nắng nóng, khô hạn ở một số vùng Tây Nguyên làm giảm năng suất, trong khi tồn kho từ niên vụ trước đã cạn kiệt.

"Mặc dù giá điều chỉnh nhưng với mức này, nông dân vẫn có lời cao", ông Hải nói.

Cục Trồng trọt cho biết diện tích cà phê cả nước đã tăng lên 718.000 ha vào cuối năm 2023 và tiếp tục mở rộng trong năm 2024 do nhu cầu cây giống tăng cao. Trên thế giới, diện tích trồng cũng có xu hướng tăng để đáp ứng nhu cầu và ổn định giá cả.

10 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức cao chưa từng có, với 4,6 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu mặt hàng này trung bình đạt 3.981 USD một tấn, tăng 57% so với năm ngoái. Các thị trường chủ lực, đặc biệt là Philippines và Malaysia, tăng nhu cầu nhập khẩu, với mức tăng trưởng gấp 2,2 lần so với năm 2023.

Thi Hà