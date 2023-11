So với mức đỉnh hồi tháng 9, giá cà phê nhân trong nước đang giảm 15% xuống 58.000 đồng một kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước sáng 11/11 cho thấy hàng hóa này đang trên đà giảm mạnh 1.400-2.000 đồng so với tuần trước đó và giảm 10.000 đồng (15%) so với đỉnh kỷ lục hồi tháng 9.

Cụ thể, một kg cà phê nhân thu mua tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum giá 58.000 đồng; Đăk Nông 58.200 đồng, Lâm Đồng thu mua với giá 57.600 đồng.

Tại các vựa thu mua cà phê tươi tại Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, giá cũng hạ nhiệt từ 12.000 một kg xuống còn 9.000-10.000 đồng.

Chị Hồng, chủ cơ sở thu mua tại Đăk Lăk cho biết đầu vụ nên giá giảm mạnh, nhưng mức này vẫn cao so với nhiều năm trước. "So với năm ngoái, sản lượng thu mua đầu vụ năm nay giảm 20%. Người dân đang giữ hàng để chờ giá", chị Hồng nói.

Tương tự, ông Thành – chủ cơ sở thu mua ở Gia Lai cho rằng giá cà phê quay đầu giảm hơn tuần nay. Do đó, tại cơ sở của ông giá thu mua hàng tươi, khô đều giảm mạnh so với tuần trước đó. "Nếu tháng 9, 10 nhiều nhà máy, đơn vị xuất khẩu thu gom đẩy giá lên cao, nay họ giảm nhu cầu so với trước đó", ông Thành nói.

Người dân thu hoạch cà phê ở Kon Tum. Ảnh: Huỳnh Phương

Theo các cơ sở thu mua, giá cà phê giảm mạnh do bắt đầu vào vụ thu hoạch. Ngoài ra, giá xuất khẩu quay đầu giảm đã khiến hàng trong nước lao dốc theo.

Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp Nông thôn Đăk Lăk cũng cho rằng, giá cà phê nhân trong nước đang quay đầu điều chỉnh do tháng 11 niên vụ mới đã bắt đầu. Hiện, nhu cầu mua vào trên thị trường thế giới đang chững lại do lo ngại về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất sau phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell đẩy thị trường vào thế tiêu cực.

Ngoài ra, sản lượng cà phê niên vụ năm nay không tăng mạnh nhưng ổn định. Tại một số quốc gia sản xuất cà phê trên thế giới dự báo sản lượng tăng thay vì giảm so với trước đó khiến giá trong nước điều chỉnh theo thế giới.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2024 giảm 9 USD một tấn, ở mức 2.421 USD một tấn, giao tháng 3/2024 giảm 11 USD một tấn, tức 2.375 USD một tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 giảm 4,3 cent một pound xuống 174,5 cent.

Liên đoàn những người trồng cà phê quốc gia (FNC) ở Colombia đã báo cáo sản lượng cà phê trong tháng 10 đạt 1,2 triệu bao, tăng 269.000 bao, tức tăng 30,29% so với cùng kỳ năm trước. Tại Brazil, thời tiết đang thuận lợi đẩy giá Arabica giảm mạnh hơn Robusta trong phiên cuối tuần này.

FNC đặt mục tiêu xuất khẩu trong niên vụ cà phê 2023/2024 sẽ đạt 12 triệu bao. Đây là mục tiêu khả quan hơn so với kế hoạch mà Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo trước đó là 116 triệu bao.

Số liệu từ Hải quan cho thấy 9 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước tính đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 3,16 tỷ USD, giảm 7,3% về lượng, nhưng tăng 1,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với cơ cấu chủng loại, xuất khẩu cà phê nhân xô giảm so với cùng kỳ năm 2022, nhưng xuất khẩu cà phê chế biến tăng.

Theo các doanh nghiệp, giá cà phê nhân trên thị trường nội địa năm nay đang giảm nhưng đây vẫn là vùng giá tốt nên nông dân năm nay dự kiến có lãi cao.

Tính toán từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, lượng cà phê xuất khẩu cả năm nay sẽ đạt khoảng 1,72 triệu tấn, thu về 4,2 tỷ USD - mốc kỷ lục mới về giá trị kim ngạch, nhờ tăng 200 triệu USD so với kim ngạch đạt đỉnh của năm ngoái.

Thi Hà