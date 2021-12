Giá cà chua tăng thẳng đứng

Giá cà chua tại các chợ dân sinh, cửa hàng nông phẩm ở Hà Nội, TP HCM hiện lên 50.000-60.000 đồng một kg, cao gần gấp đôi so với một tháng trước.

Chị An, sống tại Đống Đa, Hà Nội cho biết cảm thấy sốc vì giá cà chua tăng nhanh. "Ra chợ tôi chỉ dám nhặt một ít về nấu canh. Giá cà chua giờ toàn hơn 50.000 đồng một kg", chị nói. Mới tuần trước, chị An mua chỉ 30.000-40.000 đồng một kg.

Một tiểu thương tại chợ Phùng Khoang (Hà Đông, Hà Nội) cũng cho hay, cà chua đang được bán trong chợ với giá 50.000-60.000 đồng một kg, đắt gấp đôi so với khoảng một tuần trước tầm 20.000-30.000 đồng một kg.

"Đây là cà chua nhà tôi trồng, chín trên cây, quả không quá đẹp mã nhưng ăn ngon và sạch. Hàng không có để bán đâu, giờ thời tiết không tốt, hàng từ Trung Quốc cũng không về được", người này nói.

Sạp hàng rau củ quả sáng 15/12 tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp). Ảnh: Thi Hà

Tại các cửa hàng bán rau củ quả sạch ở khu đô thị Mỗ Lao, cà chua Đà Lạt được bán với giá 75.000 đồng một kg, cà chua trồng tại Mộc Châu có giá 55.000 đồng một kg cùng với lời khuyến nghị "giá có thể đắt thêm". Trên một số chợ chung cư, cà chua sạch cũng được rao bán với giá khoảng 55.000-60.000 đồng một kg.

Tại TP HCM, khảo sát của VnExpress tại các chợ cũng cho thấy, cà chua thường hiện có giá 50.000 đồng một kg, cà chua beef là 80.000-100.000 đồng một kg.

Chị Hạnh, tiểu thương chợ Xóm Mới (Gò Vấp) cho biết, 2 ngày nay chị không nhập được một kg cà chua thường nào mà phải mua cà chua beef về bán cho người tiêu dùng nên giá cao ngất ngưởng. Mức giá này cao nhất trong 2 năm qua. "Giá cao nên khách hàng mua cũng rất ít. Thay vì mua cả kg, giờ họ chỉ mua lẻ 1-2 trái", chị Hạnh chia sẻ.

Trong khi đó, chị Hoa, tiểu thượng chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) vì sợ hàng liên tục tăng giá nên giờ lấy hẳn 30 kg để bán dần thay vì chỉ nhập mỗi ngày 10 kg như trước.

Anh Lê Minh Cương, chủ thương hiệu tương ớt, tương cà chua Spico trụ sở tại Thanh Hoá cũng cho hay đã phải dừng sản xuất tương cà vì không còn nguyên liệu. "Cà chua dự trữ của Spico đã hết và năm nay là một năm mất mùa", anh Cương nói. Thông thường, anh đặt mua nguyên liệu từ các nông tại với số lượng khoảng 5 tấn cho một mùa vụ.

Thừa nhận cà chua đang tăng giá gấp đôi so với 1 tháng trước và ngày càng trở nên khan hiếm, ông Hoàng Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Hải Nông thông tin, mỗi tuần hợp tác xã của ông chỉ nhập được vài trăm kg cà chua để bán cho các hệ thống siêu thị và tiểu thương, giảm 50% so với trước. Hiện giá cà chua tăng nhanh mỗi ngày nên hợp tác xã bị lỗ.

Lý giải nguyên nhân cà chua khan hiếm và tăng giá đột biến, ông Hải cho rằng, nhiều vùng trồng ở miền Tây và thủ phủ Đà Lạt chuyển đổi cây trồng, giảm diện tích trồng cà chua nên lượng hàng bán ra thị trưởng giảm mạnh. Hơn nữa, giao mùa khiến cà chua nhiều sâu bệnh, lượng hàng cung ứng cũng giảm.

Ngoài ra, thời gian gần đây Trung Quốc khan hiếm cà chua nên giảm lượng hàng xuất khẩu sang Việt Nam để cân đối thị trường trong nước khiến nguồn cung cà chua thiếu hụt.

Đồng tình với yếu tố thời tiết, anh Cương nói, các trang trại cung cấp cà chua cho rằng từ tháng 9, mưa lớn dài ngày khiến cây bị nấm, úng chết nhiều. Số cây còn sống thì yếu, dính thời tiết chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nên quả xấu mã, chết non.

Ngoài ra, theo anh Cương, ảnh hưởng của Covid-19 cũng khiến sản lượng cà chua trồng bị giảm sút. "Năm ngoái Hải Dương bị phong toả, giá cà chua rẻ như cho khiến bà con sợ năm nay cũng vậy nên hạn chế trồng khiến thiếu hụt nguồn cung".

Tuy nhiên, ông Hoàng Thanh Hải cho rằng, chỉ khoảng 2 tuần nữa vụ cà chua mới cho thu hoạch, lúc đó giá trên thị trường sẽ hạ nhiệt.

Hồng Châu - Đức Minh