GIA by Kita được vinh danh Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc

GIA by Kita nhận giải Best Luxury Housing Development (Hanoi) - Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc Hà Nội, trong khuôn khổ PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 diễn ra ngày 24/10.

Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru là một trong những giải thưởng uy tín của khu vực, thuộc hệ thống Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru (Asia Property Awards) - chương trình tôn vinh các nhà phát triển và công trình tiêu biểu tại nhiều quốc gia.

Theo đại diện Kita Group, giải thưởng ghi nhận tầm nhìn phát triển, chất lượng thiết kế và triết lý kiến tạo bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi. Doanh nghiệp kỳ vọng thông qua dự án, phát triển phong cách sống mới cho giới thượng lưu tại phía Tây Thủ đô.

Đại diện dự án GIA by Kita nhận giải hạng mục Best Luxury Housing Development (Hanoi) trong khuôn khổ Vietnam PropertyGuru Awards 2025. Ảnh: Kita Group

Dịp này, hai dự án khác của Kita Group cũng được vinh danh gồm Dự án khu đô thị có kết nối giao thông xuất sắc cho Kita Airport City (Cần Thơ) và Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc (Hà Nội) cho Sky Nexus.

Cú hat-trick giải thưởng được xem là động lực để doanh nghiệp tiếp tục phát triển các dự án mới cũng như củng cố thương hiệu trên thị trường bất động sản.

Công viên nội khu trong khu đô thị GIA by Kita. Ảnh: Kita Group

Dự án GIA by Kita tọa lạc tại khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội), quy mô gần 22 ha, tiếp giáp công viên rộng hơn 65 ha. GIA by Kita cung cấp hơn 400 dinh thự, phát triển theo phong cách kiến trúc đương đại, chú trọng vật liệu cao cấp và không gian sinh thái ven sông, hướng đến trải nghiệm sống riêng tư của tầng lớp tinh hoa.

Phối cảnh dự án GIA by Kita. Ảnh: Kita Group

Từ ngày 15/10, phân khu GIA22 - khu biệt thự cao cấp nhất của GIA by Kita áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị để nhận nhà hoàn thiện, phần còn lại được giãn tiến độ trong 36 tháng. Người thanh toán sớm được chiết khấu tối đa 10%. Theo đơn vị phát triển dự án, dòng sản phẩm đã có sổ đỏ và bàn giao thực tế.

Song Anh