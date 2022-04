Giá Bitcoin thủng đáy 40.000 USD

Bitcoin lần đầu giảm xuống dưới mốc 40.000 USD kể từ cuối tháng 3 trước rủi ro lãi suất và lạm phát tăng vọt.

Giá giao dịch của Bitcoin trong sáng nay rớt thẳng đứng, xuống quanh mức 39.450-39.500 USD một đơn vị, giảm gần 10% chỉ trong vòng 24h qua. Từ đầu năm đến nay, Bitcoin nằm trong phạm vi khoảng 35.000-45.000 USD. Mốc đột phá 48.200 USD vào cuối tháng trước đã giúp nhiều nhà đầu tư xóa đi khoản lỗ và kỳ vọng thị trường trở nên tích cực. So với mức đỉnh này, Bitcoin đã mất hơn 22% thị giá chỉ sau khoảng nửa tháng.

Hiện tại, Armando Aguilar - Trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược tại Ledn cho biết, các điều kiện vĩ mô đang khiến các nhà đầu tư lo sợ. Cụ thể, Chính quyền Mỹ đã cảnh báo rằng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 sẽ tiết lộ lạm phát tăng với tốc độ "cao bất thường". Điều đó có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất để giữ cho lạm phát, hiện ở mức cao nhất trong 4 thập kỷ, trong vòng kiểm soát.

"Lo ngại về lãi suất tăng và dự báo về các điều kiện tiền tệ thắt chặt hơn tiếp tục là tâm điểm đối với các nhà đầu tư Bitcoin", nhà quản lý tài sản tập trung vào Bitcoin nhấn mạnh.

Thị trường Bitcoin gần đây đã trở nên đồng bộ hóa với chứng khoán Mỹ. Vì thế, mỗi động thái vĩ mô đều tác động mạnh đến tiền số lớn nhất thế giới này.

Trước mắt, nhiều bên khác nhau đã đưa ra ước tính rằng lạm phát trong tháng 3 có thể đạt 7,5% ở khu vực đồng euro và 8,5% ở Mỹ. Thêm vào đó, thị trường bắt đầu có những lo ngại về tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm tốc. Các chuyên gia nghiên cứu The Conference Board gần đây dự đoán rằng, GDP nước này được điều chỉnh theo lạm phát sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 1,7% trong quý đầu tiên, giảm mạnh so với mức 7% trong quý trước đó.

Mới đây, Fed cũng thông báo sẽ giảm khoảng hàng nghìn tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương trong việc nắm giữ trái phiếu. Con số này tương đương giảm 95 tỷ USD mỗi tháng, mức giảm cực kỳ mạnh trong nỗ lực thắt chặt chính sách tiền tệ trước bối cảnh lạm phát gia tăng. Điều này tạo thêm áp lực lên cổ phiếu và các tài sản rủi ro, khiến Bitcoin kém hấp dẫn.

Riyad Carey - nhà phân tích nghiên cứu tại Kaiko cho biết: "Bitcoin và các thị trường truyền thống tiếp tục phản ứng tiêu cực với kịch bản Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ của mình để chống lạm phát và việc công bố CPI dường như đang đè nặng thêm. Trên toàn cầu, cuộc chiến tiếp diễn ở Ukraine và việc phong tỏa ngày càng tăng ở Trung Quốc đang kéo lê thị trường".

Thị giá Bitcoin "tuột dốc không phanh" cũng đã gây ra một làn sóng thanh lý (liquidation) kéo dài vào cuối tuần qua. Thanh lý xảy ra khi một sàn giao dịch đóng vị thế đòn bẩy của người tham gia, như một cơ chế an toàn do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu của những người này. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch Bitcoin lâu năm bị buộc phải rời khỏi vị thế của họ khi giá giảm, do đó có thể đẩy nhanh sự sụt giảm trên thị trường giao ngay.

Tuy nhiên, lượng thanh lý vẫn chưa đạt đến mức quá cao, đặc biệt là so với đầu tháng 3. Theo dữ liệu của CoinDesk, khối lượng giao dịch trên các sàn Bitcoin vẫn ở mức thấp. Hơn nữa, không có sự gia tăng về khối lượng vào cuối tuần mặc dù giá của Bitcoin đã giảm mạnh.

Trong khi đó, Cointelegraph quan sát thị trường giao dịch ký quỹ của các nhà đầu tư và chỉ ra rằng thị trường vẫn rất lạc quan. Nhiều nhà đầu tư hy vọng Bitcoin đạt giá 50.000 USD trở lên là điều có thể xảy ra trong thời gian tới.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, CNBC, Bloomberg)