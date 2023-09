Giá biển số 'siêu đẹp' giảm mạnh sau phiên đấu giá đầu tiên

Hà NộiTại hai phiên ngày 21-22/9, tiền trúng đấu giá giảm mạnh so với phiên đầu tiên khi mức cao nhất là 4,8 tỷ đồng, thấp nhất 45 triệu đồng.

Hai ngày qua diễn ra các phiên đấu giá 32 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Trong đó, hai biển được trả giá cao nhất là 51K-868.68 với 4,86 tỷ đồng, 51K-777.77 ở mức 3,64 tỷ đồng.

Hai biển số có tiền trúng đấu giá thấp nhất là 66A-233.33 (Đồng Tháp) và 14A-822.88 (Quảng Ninh) với 45 triệu đồng mỗi biển, chỉ chênh một bước giá so với giá khởi điểm 40 triệu đồng.

Những biển được nhận định là đẹp như 38A-555.55 chỉ trả giá cao nhất 1,1 tỷ đồng, biển 51K-888.68 là 750 triệu đồng. Các biển "tam hoa, tứ quý, lộc phát" còn lại của các địa phương có mức trúng đấu giá từ 215 triệu đồng đến 3,6 tỷ đồng.

Chốt hai phiên, tổng số 32 biển số được đấu giá thành công đã thu về 30,4 tỷ đồng.

So với phiên đấu giá đầu tiên, mức tiền thu giảm mạnh. Phiên thứ nhất diễn ra trong ngày 15/9, chỉ với 11 biển số đã thu 82,3 tỷ đồng. Trong đó biển 51K-888.88 (TP HCM) là 32,34 tỷ đồng, hơn hẳn 32 biển số đợt 2 và 3.

Một người chuyên sưu tầm biển số đẹp ở Hà Nội đánh giá, do lần đầu tiên mức giá bị đẩy lên có phần quá cao so với giá trị thực nên mọi người đã kìm hãm sự hưng phấn hơn ở các phiên sau. Anh này đoán người đấu giá đang trả ở "một mức an toàn" để thăm dò thị trường và chờ cơ hội. Đặc biệt, nguyên nhân chính khiến tiền đấu giá sụt giảm là do 32 biển lần sau "không quá đặc sắc", chỉ ở mức trung bình và vừa đẹp.

Phòng giám sát đấu giá biển số của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh: Bộ Công an

Sau phiên đầu tiên đã có 3 khách hàng nộp tiền trúng đấu giá là biển số 99A - 666.66 (4,27 tỷ đồng), 43A-799.99 (1,16 tỷ đồng) và 15K-188.88 (650 triệu đồng). Chủ nhân của biển số "siêu tiền tỷ" được quan tâm là 51K - 888.88 (32,34 tỷ đồng), 30K - 555.55 (14,12 tỷ đồng) và 30K-567.89 (13 tỷ đồng) hiện chưa nộp.

Ba ngày sau khi đấu giá trúng biển số 30K-5555, anh Dương Công Minh cho biết sẽ hoàn tất thủ tục để nộp tiền. Anh cũng dự định bán lại biển số này cho người "đam mê" với giá khoảng 20 tỷ đồng.

Anh Minh nói có nhiều thời gian để tính toán nên không vội. Từ khi được thông báo trúng đấu giá, anh có 15 ngày để nộp tiền và sau đó là 12 tháng để đăng ký ôtô gắn biển số. Nếu không được giá, anh Minh giữ lại để đăng ký cho chiếc Maybach đang sở hữu.

Theo Nghị định 39/2023, trong 15 ngày kể từ khi có thông báo kết quả đấu giá, người trúng phải nộp toàn bộ tiền, sau khi đã trừ khoản đặt trước, vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an.

Sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hoá đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.

Người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời hạn 15 ngày hoặc không làm thủ tục đăng ký biển số trong 12 tháng hoặc vi phạm về tính trung thực của hồ sơ tham gia, kết quả đấu giá bị hủy. Người vi phạm sẽ không được trả lại tiền cọc hoặc tiền trúng đấu giá đã nộp. Người trúng đấu giá không xác nhận biên bản đấu giá bị coi là không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Như vậy, biển số trúng đấu giá nhưng bị hủy kết quả vì các lý do như trên sẽ được đưa ra đấu giá lại. Biển đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia sẽ thu hồi về kho số để cấp ngẫu nhiên.

Từ 15/8 khi biển số định danh có hiệu lực, trường hợp duy nhất được bán phương tiện kèm biển số là xe gắn biển số trúng đấu giá. Nhưng người chủ thứ hai của xe sẽ không được bán xe kèm biển nữa, mà chỉ được bán riêng xe.

Dự kiến ngày 25/9 và 26/9, 98 biển số sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá.

Phạm Dự