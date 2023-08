Giả bị cướp để khỏi trả nợ cho bà nội

Gia LaiThiếu niên 17 tuổi tự đạp ngã xe rồi trình báo bị cướp hơn 9 triệu đồng, mục đích là khỏi trả nợ cho bà nội.

Ngày 9/8, thiếu niên này bị Công an thị xã An Khê xử phạt hơn 1,2 triệu đồng về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, rạng sáng 2/8, thiếu niên đến trình báo bị 2 thanh niên dùng dao đe dọa, tấn công và chiếm đoạt số tiền 9,3 triệu đồng tại hẻm phường Tây Sơn. Vào cuộc điều tra, Công an thị xã An Khê rà soát hệ thống camera an ninh, kết quả có nhiều mâu thuẫn so với lời khai thiếu niên.

Lúc này, thiếu niên thừa nhận do không có tiền trả bà nội nên tự đạp ngã xe máy, giả bị cướp tài sản để khỏi phải trả nợ.

Trần Hóa