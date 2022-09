Giả bị bắt cóc tống tiền mẹ đẻ

Hà NộiTự bôi tiết lợn lên mặt, Đào Minh Hoàng để bạn gái chụp ảnh, giả vờ bị bắt cóc rồi gửi cho mẹ đẻ đòi 130 triệu đồng.

Công an huyện Ba Vì vừa tạm giữ hình sự Đào Minh Hoàng (34 tuổi, ở xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) và Trần Thị Phương (33 tuổi, trú tại xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ hành vi đe dọa tống tiền. Nạn nhân của cặp đôi này chính là mẹ đẻ của Hoàng.

Theo điều tra, Hoàng không có việc làm ổn định nên xin gia đình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Ngày 12/9, Hoàng vay mẹ 50 triệu đồng để nộp phí nhưng không được. Anh ta sau đó bàn với bạn gái dàn dựng kế hoạch bản thân bị bắt cóc để tống tiền mẹ đẻ.

Cặp đôi mua tiết lợn về phòng trọ. Sau đó, Hoàng bôi tiết lợn lên mặt, giả vờ bị đánh đập. Sau đó, Phương chụp ảnh gửi cho mẹ của Hoàng, nói rằng con trai bị bắt cóc đòi 130 triệu đồng.

Lo sợ cho tính mạng con, ngày 18/9, mẹ Hoàng tới Công an huyện Ba Vì trình báo vụ việc. Tiếp nhận tin báo rồi tiến hành xác minh, chiều 19/9, công an tìm thấy Hoàng tại một phòng trọ ở xã Yên Giá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thời điểm tìm thấy, Hoàng khỏe mạnh, tự do, không có dấu hiệu bị hành hung hay bắt giữ.

Việt An