Giả bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột

Đăk LăkLê Thanh Hải khai do không có khả năng trả nợ nên giả vờ bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột 200 triệu đồng

Sáng 23/8, Hải, 26 tuổi, trú phường Phú Yên bị TAND khu vực 11 (địa bàn tỉnh Phú Yên cũ) tuyên phạt 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Hải vay tiền của nhiều người nên mất khả năng trả nợ, anh ta nhiều lần xin tiền mẹ ruột để trả nợ nhưng bị bà từ chối.

Chiều 31/7/2020, Hải nhờ một người tên Long gọi điện thoại cho mẹ mình để đe dọa là anh ta đã bị bắt cóc, buộc chuyển tiền vào tài khoản của Hải "để trả nợ cho Long và những người khác, nếu không sẽ đưa Hải đi Hải Phòng".

Lê Thanh Hải tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Cao Toàn

Hải tiếp tục thuê phòng tại một khách sạn ở Tuy Hòa cùng Long tiếp tục gọi điện, nhắn tin cho mẹ đe dọa, yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng.

Hoảng sợ, mẹ Hải trình báo cơ quan công an. Sau 3 ngày, Hải trở về nhà thì bị công an mời làm việc và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Hải từng bị TAND quận Bình Thạnh cũ, TP HCM, xử 9 tháng tù treo về tội Đánh bạc vào năm 2023. Gần nhất vào tháng 5, bị cáo tiếp tục bị Công an TP HCM tạm giam để điều tra trong một vụ án khác cũng liên quan đến tội danh này.

Tại phiên tòa, Hải bật khóc xin mẹ tha thứ và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Đối với người tên Long giúp Hải thực hiện hành vi tống tiền, do không xác định được thân nhân lai lịch nên không có căn cứ để xử lý.

Bùi Toàn