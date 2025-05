Giá bất động sản TP Thủ Đức tăng cao hơn TP HCM

Giá bất động sản TP Thủ Đức ghi nhận đà tăng trung bình vượt TP HCM từ 5-15%, theo Avison Young.

Báo cáo mới đây về diễn biến giá bất động sản TP HCM, hãng tư vấn thị trường Avison Young Việt Nam cho biết trong quý I, giá căn hộ tại thành phố tăng bình quân 6%, giá nhà liền thổ tăng 4-6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng TP Thủ Đức ghi nhận mức tăng cao hơn đáng kể, với căn hộ tăng khoảng 20%, nhà liền thổ là 10%, vượt mức trung bình của thị trường TP HCM từ 5-15%.

Theo đó, bình quân giá bán căn hộ TP HCM đang vào khoảng 80-130 triệu đồng mỗi m2, riêng TP Thủ Đức có giá từ 130-145 triệu đồng một m2. Tương tự, giá bán nhà liền thổ (biệt thự, nhà liền kề) tại TP Thủ Đức khoảng 412 triệu đồng mỗi m2, cao hơn 35% so với mức bình quân toàn thành phố (304 triệu đồng mỗi m2).

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận bởi báo cáo của Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group. Đơn vị này cho biết quý I, giá bán căn hộ TP Thủ Đức đạt 85 triệu đồng mỗi m2, tăng 22% so với cùng kỳ, cao hơn 7% so với mức tăng bình quân của TP HCM (trừ trung tâm quận 1).

Còn theo ghi nhận từ CBRE Việt Nam, năm 2024, giá căn hộ tại TP HCM tăng 15% còn khu Đông tăng 18,6-20%. Trong quý I, mức tăng giá nhà tại khu Đông tiếp tục nhích thêm 7%. Những dự án dọc theo tuyến metro và các trục đường lớn như Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Liên Phường... đang dẫn đầu về đà tăng giá.

Thị trường bất động sản TP Thủ Đức với các dự án chung cư. Ảnh: Phương Uyên

Không chỉ thị trường sơ cấp (chủ đầu tư mở bán), giá nhà thứ cấp (người mua rao bán lại) tại TP Thủ Đức cũng tăng mạnh. Ghi nhận từ Avison Young, nhiều dự án sang tay thứ cấp tại TP Thủ Đức có mức tăng 10-15%, các dự án quanh tuyến Metro số 1 tăng 20% so với cuối năm ngoái.

Báo cáo từ Batdongsan cũng cho thấy giá thứ cấp tăng 10-15% trong một năm qua, các dự án gần ga Metro số 1 tăng tới 20%. Bên cạnh đó, một số dự án nằm trong các khu đô thị hiện hữu tại TP Thủ Đức, nơi có các tuyến metro tương lai đi qua như khu đô thị Cát Lái (tuyến số 6 và số 10), khu Vinhomes Grand Park (tuyến số 5 và số 7)... cũng bắt đầu ghi nhận giá nhà tăng lên 20-40%.

Đánh giá việc giá bất động sản TP Thủ Đức tăng cao hơn mặt bằng chung, ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, lý giải nguyên nhân đến từ sự áp đảo nguồn cung phân khúc cao cấp và sự phát triển hạ tầng mạnh mẽ của khu vực này.

Theo ông David Jackson, từ năm 2024 đến nay, 80% nguồn cung căn hộ mở bán mới tại TP HCM thuộc phân khúc cao cấp và đều tọa lạc tại TP Thủ Đức. Bên cạnh câu chuyện nguồn cung, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ cũng là yếu tố thúc đẩy thanh khoản thị trường, kéo theo giá nhà TP Thủ Đức tăng nhanh thời gian qua.

Đồng tình, ông Bạch Dương, Tổng giám đốc Batdongsan, cho biết hơn 70% trong tổng vốn 350.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng tại TP HCM đang được rót vào khu Đông. Hàng loạt dự án hạ tầng lớn như Vành đai 2, Cầu Cát Lái, 9 trên 12 tuyến đường sắt đô thị sắp được TP HCM triển khai đều kết nối với TP Thủ Đức... Đây được xem là đòn bẩy hạ tầng quan trọng, biến TP Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới.

"Hạ tầng kéo nhu cầu mua ở và đầu tư đổ mạnh về khu Đông, giá bất động sản cũng theo đó mà được thúc đẩy liên tục", ông Bạch Dương nói thêm.

Giới chuyên gia dự báo, giá nhà TP Thủ Đức tiếp tục tăng trong năm nay. One Mount Group ước tính TP HCM sẽ có khoảng 12.000 căn hộ mới trong năm nay, chủ yếu ở khu Đông và đến 90% thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang. Giá căn hộ tại TP Thủ Đức có thể tăng thêm 7-10%.

Còn theo Savills Việt Nam, trong 3 năm tới, TP Thủ Đức sẽ có ít nhất 20.000 căn hộ mới, phần lớn thuộc phân khúc cao cấp với giá trên 80 triệu đồng mỗi m2. Riêng năm nay, Savills nhận định đà tăng giá bất động sản tại khu Đông sẽ vẫn tiếp diễn, dù vậy mức tăng có thể chậm lại so với năm 2024.

Phương Uyên