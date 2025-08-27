Giá bất động sản Tây Ninh tăng gần gấp đôi trong một năm

Trong một năm, giá nhà tại Tây Ninh (gồm Long An cũ) tăng 90%, thành địa phương có tốc độ tăng giá bất động sản nhanh nhất khu vực phía Nam, theo CBRE Việt Nam.

Theo báo cáo chuyên đề về thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết Tây Ninh hiện dẫn đầu khu vực vệ tinh TP HCM về tăng trưởng giá ở cả phân khúc chung cư và nhà liền thổ.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2024, giá sơ cấp căn hộ Tây Ninh đã tăng 90%, trong khi TP HCM chỉ tăng 15%, Đồng Nai 15%. Nhà liền thổ tại Tây Ninh tăng 21%, cao hơn mức 16% của TP HCM mới và 2% của Đồng Nai.

Nghiên cứu của hãng tư vấn DKRA Consulting cũng cho thấy, chỉ riêng quý II, căn hộ tại Tây Ninh ghi nhận giá bán cao nhất là 57 triệu đồng mỗi m2, trong khi cùng kỳ năm 2024, mức cao nhất chỉ 24 triệu đồng, tức tăng 135% sau một năm.

Số liệu từ các nền tảng trực tuyến cũng chỉ ra diễn biến tương tự. Trong nửa đầu năm, giá chung cư tại Tây Ninh tăng 19%, so với mức 11% ở TP HCM và 2% ở Đồng Nai, theo số liệu từ nền tảng Nhà Tốt. Còn theo báo cáo từ chuyên trang Batdongsan, so với cùng kỳ năm ngoái, giá nhà tại Tây Ninh tăng 36%, cao hơn mức tăng 18-25% ghi nhận tại khu vực TP HCM và Đồng Nai.

Ghi nhận thực tế cũng cho thấy, các dự án mới mở bán tại Tây Ninh trong 7 tháng qua đang thiết lập mặt bằng giá cao hơn hẳn những năm trước đó. Tại khu vực xã Bến Lức, dự án chung cư Sky Retreat của chủ đầu tư Ecopark đang chào bán 55-60 triệu đồng mỗi m2; nhà phố liền kề tại dự án này có giá thấp nhất 120 triệu đồng mỗi m2... cao gấp đôi so với các dự án mở bán năm 2024. Hay một dự án khu căn hộ quy mô hơn 2.000 sản phẩm được Seaholdings triển khai là Destino Centro hiện được giao dịch với mức giá từ 29-31 triệu đồng mỗi m2...

Ở phân khúc thấp tầng, dự án nhà phố tại Đức Hòa rao bán 70-100 triệu đồng mỗi m2; Imperia Grand Plaza chào bán 80-100 triệu đồng mỗi m2; Lavilla Green City, Phúc An City có giá từ 35-50 triệu đồng mỗi m2..., tăng từ 15-20% so với trước đây.

Khách hàng tham quan một dự án chung cư đang triển khai tại Long An. Ảnh: Huy Vũ

Lý giải yếu tố khiến giá bất động sản Tây Ninh tăng mạnh, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt cho rằng, sự xuất hiện của các tập đoàn lớn như Vingroup, Nam Long, Ecopark, Seaholding... với các dự án có quy mô và chất lượng vượt trội đang làm thay đổi diện mạo và giá trị bất động sản của thị trường này. Khi nguồn cung gia tăng, thị trường qua đó thu hút sự quan tâm không chỉ từ người mua tại chỗ mà còn nhà đầu tư cả nước.

Bên cạnh đó, những tín hiệu tích cực từ hạ tầng, cao tốc, vành đai được đẩy nhanh tiến độ cũng góp phần định hình xu hướng dịch chuyển của người mua. Trong đó, mô hình khu đô thị tích hợp, nằm ở vùng ven TP HCM, đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của loạt công trình trọng điểm. Ngoài ra chủ trương sáp nhập tỉnh được đánh giá là góp phần tạo kỳ vọng cho nhà đầu tư, kéo Tây Ninh thành điểm đến mới của dòng vốn và thiết lập mặt bằng giá mới.

"Giá bán tại các dự án mới phản ánh cả quy mô đầu tư lẫn lợi nhuận kỳ vọng, đồng thời chịu tác động lớn từ hạ tầng kết nối TP HCM", ông Kiệt cho hay.

Bên cạnh sức nóng hạ tầng, chi phí đất đai leo thang cũng là một trong những nguyên nhân khiến các dự án mới triển khai có giá bán tăng cao hơn trước đây. Ông Nguyễn Huy Vũ, Phó tổng giám đốc Seaholdings, nhận định một dự án tại Bến Lức, năm 2020 chỉ phải đóng 8 triệu đồng tiền sử dụng đất mỗi m2, nay đã tăng lên 15 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Yếu tố chi phí đầu vào đang kéo mặt bằng giá bán ra của nhiều dự án tại Tây Ninh tăng mạnh, đây là thực tế không chỉ diễn ra tại một thị trường mà đang là diễn biến chung với hầu hết thị trường bất động sản phía Nam nói chung.

Dự báo về thị trường, CBRE Việt Nam cho biết trong giai đoạn 2026-2027, khoảng 80% nguồn cung mới của thị trường nhà ở sẽ đến từ khu vực vệ tinh, thay vì nội đô TP HCM. Trong đó, tỉnh Tây Ninh sẽ chiếm đa số nguồn cung nhờ hàng loạt khu đô thị lớn chính thức bung hàng, trong đó chủ yếu vẫn là nhà liền thổ và căn hộ tầm trung. Loạt dự án mới triển khai sẽ kéo tốc độ tăng giá bất động sản khu vực này dự kiến đạt 9-12% mỗi năm, cao hơn mức 6-10% của TP HCM và Đồng Nai.

Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo tốc độ nguồn cung phình to quá nhanh, đặc biệt ở phân khúc nhà phố, biệt thự đang tạo ra thách thức lớn cho thị trường này, nhất là khi khả năng mua của người dân địa phương còn hạn chế. Nếu không có lực cầu bền vững, nguy cơ dư thừa sản phẩm cao cấp có thể xuất hiện trong các năm tới. Thị trường cần điều tiết nguồn cung phù hợp giữa phân khúc nhà vừa túi tiền và cao cấp, cần thời gian để sức mua thực tế bắt kịp mức tăng giá nhà.

Dù mức độ hấp thụ cần thêm thời gian quan sát, các chuyên gia khẳng định thị trường nhà ở Tây Ninh trong những quý tới sẽ sôi động hơn.

Phương Uyên