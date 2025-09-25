Giá bất động sản Cần Thơ tăng 10-15% nửa đầu năm

Thị trường bất động sản Cần Thơ ghi nhận đà tăng giá 10-15% trong nửa đầu năm nay, nhờ lợi thế trung tâm vùng, hạ tầng liên kết và sự xuất hiện của các dự án trung, cao cấp.

Theo báo cáo của chuyên trang Batdongsan, chỉ số quan tâm và giá nhà đất tại Cần Thơ đều đi lên trong 6 tháng đầu năm. Giá bán nhiều khu vực tăng 10-15% so với cùng kỳ 2024, nhu cầu mua cũng tăng 10%. Trong đó, căn hộ và nhà liền thổ chiếm ưu thế, thu hút 67% lượt tìm kiếm. Nguồn cung và nhu cầu mua bất động sản tại Cần Thơ tập trung chủ yếu ở các quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy. Đây là những địa bàn ghi nhận tốc độ tăng giá nhanh nhất, nhờ sự xuất hiện của nhiều dự án nhà ở thuộc phân khúc trung và cao cấp. Trong khi đó, các khu vực khác giá nhà ít có biến động do cung - cầu ổn định

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết quý II, giao dịch tại khu vực Tây Nam Bộ tăng 40-50%, giá nhà đất tăng 10-15% so với quý I, trong đó Cần Thơ dẫn đầu cả về lượng mua bán lẫn mức tăng giá, tập trung chủ yếu ở phân khúc căn hộ và đất nền trung tâm.

Còn theo thống kê của Đất Xanh Services, nửa đầu năm nay, nguồn cung sơ cấp tại Cần Thơ đạt khoảng 3.017 sản phẩm, tăng 13% so với cùng kỳ; lượng mở bán mới tăng tới 115%. Giá căn hộ hiện dao động 30-40 triệu đồng mỗi m2, còn nhà liền thổ phổ biến 25-50 triệu đồng mỗi m2. Sở Xây dựng Cần Thơ cũng cho biết, thành phố ghi nhận hơn 3.000 giao dịch thành công trong các tháng đầu năm, tăng 68% so với cùng kỳ. Ttong đó, căn hộ chung cư, vốn ít phổ biến tại miền Tây, nay nổi lên như phân khúc dẫn dắt thanh khoản.

Một góc thị trường nhà ở tại TP Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

Nhận xét về thị trường Cần Thơ, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết sức nóng thị trường này thời gian qua xuất phát từ kỳ vọng lớn vào hạ tầng và quy hoạch. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang triển khai như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Cần Thơ 2, Rạch Miễu 2... Bên cạnh đó, thành phố dự kiến chi hơn 8.100 tỷ đồng xây 17 km đường vành đai phía Tây, kết nối quốc lộ 91, quốc lộ 80 và cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Những công trình này giúp tăng liên kết liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tác động đến bức tranh bất động sản trong tương lai.

Ngoài hạ tầng, dòng vốn doanh nghiệp cũng góp phần thúc đẩy sức cầu. Từ đầu năm, nhiều tập đoàn lớn công bố kế hoạch đầu tư vào Cần Thơ với quy mô hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng. Alphanam đề xuất 5 dự án đô thị và nhà ở xã hội hơn 1.070 ha. Nam Long triển khai khu đô thị Nam Long Central Lake rộng 40 ha. Cara Group phát triển dự án chung cư Cara River Park với hai tháp 20 tầng, Kita Group với khu đô thị Stella Mega City 150 ha... Đồng thời, Hòa Phát, Hưng Thịnh, Đất Xanh, Novaland, T&T, Vingroup cũng đưa Cần Thơ vào kế hoạch mở rộng quỹ đất. Sự hiện diện của các tập đoàn nội địa lẫn quốc tế đang nâng vị thế thành phố trên bản đồ bất động sản phía Nam.

Theo VARS, dù là một trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò hạt nhân Đồng bằng sông Cửu Long với hơn 4 triệu dân sau sáp nhập và tỷ lệ đô thị hóa cao, nhưng thị trường bất động sản Cần Thơ vẫn phát triển chậm, mặt bằng giá còn mềm hơn TP HCM, Tây Ninh hay các tỉnh Nam Trung Bộ. Giai đoạn 2015-2020, khi các đô thị lớn đã trải qua nhiều đợt bùng nổ, Cần Thơ mới ở giai đoạn khởi phát. Tuy vậy, về trung và dài hạn, thành phố còn nhiều dư địa tăng trưởng cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư, nhờ động lực từ hạ tầng, quy hoạch và lực lượng dân số trẻ.

VARS dự báo, năm nay nguồn cung bất động sản toàn miền Tây đạt khoảng 20.000 sản phẩm, trong đó phần lớn tập trung tại Cần Thơ. Giá bán trung bình có thể tăng thêm 5-8% so với năm ngoái, đặc biệt tại các khu vực quận Cái Răng, Bình Thủy và dọc trục Nam Sông Hậu. Nhờ mặt bằng giá còn mềm và chưa tăng "nóng", dư địa phát triển tại Cần Thơ được đánh giá rộng hơn so với nhiều thị trường lân cận Đông Nam Bộ. Nhờ đó thị trường này vẫn có sức hút lớn với dòng tiền đầu tư đường dài.

"Cần Thơ có thể đi theo quỹ đạo phát triển giống Bình Dương cũ hay Đồng Nai cách đây một thập kỷ, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam", VARS nhận xét.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, TP Cần Thơ đặt mục tiêu phát triển mạnh công nghiệp, dự kiến bổ sung 7 khu công nghiệp mới với diện tích hơn 6.485 ha, gấp 6,5 lần hiện tại. Đây được xem là động lực quan trọng cho bất động sản công nghiệp và nhà ở. Sự cộng hưởng từ doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân và nhu cầu ở thực của hơn 4 triệu dân sẽ tạo đà tăng trưởng dài hạn.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý xu hướng đầu tư tại Cần Thơ hiện thiên về "bám hạ tầng", điều này có thể phát sinh rủi ro nếu tiến độ triển khai chậm hơn kế hoạch. Thanh khoản cũng chủ yếu tập trung ở khu vực ven trung tâm hoặc gần các tuyến giao thông lớn, trong khi vùng xa vẫn khá trầm lắng. Để bứt phá, Cần Thơ cần thêm động lực từ hạ tầng, công nghiệp, du lịch và dịch vụ nhằm hút dòng vốn và nâng tốc độ đô thị hóa.

Phương Uyên