Giá bán vàng tăng mạnh

Sáng nay, SJC nâng giá bán vàng miếng thêm 400.000 đồng lên 67,8 triệu đồng, trong khi giữ nguyên giá mua 66,4 triệu đồng một lượng.

Giá vàng trong nước sáng ngày vía Thần Tài có sự phân hoá mạnh giữa các hệ thống kim hoàn. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Vietinbank Gold tăng giá bán ra nhưng không điều chỉnh giá mua vào so với phiên hôm qua. Điều này khiến chênh lệch giữa giá mua và bán từ khoảng 1 triệu đồng ngày hôm qua, lên 1,4 triệu đồng sáng nay. Động thái này được các chuyên gia cho rằng có thể giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro xuất phát từ những nhóm đầu cơ.

Trong khi đó, một số hệ thống khác như DOJI, Phú Quý, PNJ vẫn giữ nguyên giá giao dịch 66,3-67,3 triệu đồng một lượng vàng miếng 9999 và 55,8 triệu đồng một lượng vàng nhẫn.

Nhiều tiệm vàng nhỏ cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên 200.000 đồng, còn vàng nhẫn thêm 100.000 đồng một lượng.

Ghi nhận của VnExpress tại nhiều tiệm vàng ở TP HCM đầu ngày cho thấy lượng khách có đông đúc nhưng vẫn ít hơn năm trước.

Đông đúc khách mua vàng tại TP HCM trong ngày vía Thần Tài, sáng 31/1. Ảnh: Thanh Tùng

Khoảng 7h sáng, tại cửa hàng SJC Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) có khoảng 50 người đang giao dịch. Khách chủ yếu tìm kiếm vàng vỉ dạng Thần Tài, con giáp mèo. Khu vực mua vàng miếng và vàng nhẫn thưa thớt hơn. Tuy nhiên đến tầm 7h45, vàng một chỉ được tiêu thụ nhiều, cửa hàng này phải thông báo khách hàng đợi nhân viên ép vỉ.

Chị Mi (quận 5) cho biết hôm qua hay tin giá vàng giảm nên buổi chiều đã đến mua trước. Sáng nay, chị chỉ ghé mua một chỉ để lấy may mắn đúng ngày vía.

Khoảng 8h tại cửa hàng Sacombank-SBJ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3) cũng có khoảng 50 khách hàng ghé mua vàng. Các sản phẩm mô hình cây vàng kèm tượng mèo may mắn, mèo vàng ép vỉ, tượng mèo vàng may mắn... khá hút khách.

Nhân viên một tiệm kim hoàn giới thiệu vàng ép vỉ hình mèo và Thần Tài cho khách. Ảnh: Tất Đạt

Tổng giám đốc Sacombank-SBJ Tô Thanh Hiệp cho biết năm nay công ty dự kiến ghi nhận lượng khách tăng khoảng 15% so với năm ngoái. Linh vật năm nay là mèo mang yếu tố may mắn, truyền năng lượng tích cực và có nhiều hình tượng như Hello Kitty cho tuổi nhỏ, mèo Neko cho người kinh doanh... Theo ông Hiệp, yếu tố trên kích thích thêm sức mua của khách hàng.

Tầm 9h sáng, người dân ghé cửa hàng Mi Hồng (Bình Thạnh) đông đúc hơn hẳn. Vàng một chỉ, nữ trang là sản phẩm bán chạy nhất. Tuy nhiên so với năm trước, lượng khách vẫn giảm khoảng 20%. "Chiều tối qua, nhiều người tan làm đã ghé mua nên nay vắng hơn", một nhân viên tại đây cho biết.

Anh Thành (quận 12) sáng nay ghé PNJ Next Hai Bà Trương (quận 1) để mua một chỉ vàng vỉ thần tài. Anh cho rằng năm nay không khí mua vàng trầm lắng hơn hẳn, không còn cảnh xếp hàng chen chúc như trước kia.

"Biến động kinh tế ảnh hưởng thu nhập người dân là nguyên nhân chủ yếu khiến sức mua năm nay giảm", anh nêu quan điểm. Theo anh, việc giá vàng giảm những ngày qua không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý người mua vàng. Người dân chọn mua kim loại quý vào ngày vía Thần Tài chủ yếu để cầu may mắn, tài lộc hơn là đầu tư.

Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ tại một tiệm vàng ở TP HCM sáng 31/1 khá hút khách. Ảnh: Thanh Tùng

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh cũng cho biết lượng khách đến các cửa hàng, nhất là cửa hàng trọng điểm, giảm chưa hẳn phản ánh sức mua hạ nhiệt. SJC nói doanh nghiệp triển khai tốt mạng lưới điểm bán độc lập bên ngoài, bớt phụ thuộc vào trung tâm thương mại và một vài cửa hàng lớn. Vì thế, khách hàng đổ sang các điểm bán khác, chia đều lưu lượng.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Sacombank-SBJ cho rằng doanh nghiệp ghi nhận sức mua tương đương tại cửa hàng trên các nền tảng trực tuyến như trang web, ví điện tử... Ngoài ra, công ty cũng liên kết với mạng lưới chi nhánh ngân hàng Sacombank để mở rộng điểm bán.

Phương Đông - Tất Đạt