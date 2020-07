Giá bán căn hộ tiếp đà leo thang

TP HCMQuý II, giá bán bình quân căn hộ toàn thành phố vọt lên 2.582 USD (khoảng 60 triệu) mỗi m2, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo thị trường nhà chung cư của Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam, trong quý II/2020 sự xuất hiện của dự án hạng sang tại Thủ Thiêm, quận 2 và việc tăng giá tại những dự án đến giai đoạn bàn giao đã kéo giá bán trung bình toàn thị trường lên ngưỡng 2.582 USD mỗi m2, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đơn vị này cho biết, nguồn cung khan hiếm do vướng mắc pháp lý tại TP HCM trong khi nhu cầu nhà ở vẫn ở mức cao. Cộng thêm đó là tác động của Covid-19 khiến các sản phẩm mới gia nhập thị trường đều ghi nhận mức giá tăng tối thiểu từ 1-3% so với quý trước và mức tăng bình quân đạt 5,3% so với đầu năm.

Nguồn cung căn hộ được chào bán trong quý tăng gần gấp đôi so với quý I, với 3.820 căn gia nhập thị trường, trong đó, 48% nguồn cung đến từ dự án tại quận Bình Tân. Tuy nhiên, lượng cung này chỉ bằng một phần ba so với mức trung bình hàng quý trong giai đoạn bùng nổ 2017-2018, vì những lo ngại về pháp lý vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trong quý vừa qua, nhu cầu mua căn hộ tại TP HCM chủ yếu để ở. Người mua để đầu tư vẫn rất thận trọng và còn nhiều do dự trong việc xuống tiền. Nguyên nhân chủ yếu của sự sụt giảm lượng mua để đầu tư là do các quan ngại về việc xuất hiện những bất ổn tài chính vì tác động của đại dịch, nguy cơ sa thải và cắt giảm lương vẫn còn tiếp diễn.

JLL dự báo sẽ có khoảng 15.000-20.000 căn hộ được chào bán trong 6 tháng cuối năm, nâng tổng nguồn cung cả năm lên 20.000-25.000 căn. Con số này vẫn thấp hơn so với tổng nguồn cung trung bình trong giai đoạn 2017-19 khi có ít nhất 30.000 căn mở bán mỗi năm, vì các vấn đề pháp lý và sự không chắc chắn về kinh tế vẫn đang tiếp diễn.

Trung Tín