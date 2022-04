Giá bán bất động sản ven biển tiếp đà tăng

Quý I, giá bán biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố, shophouse biển tăng 10-17% còn giá condotel tăng 5-8% so với năm ngoái.

Báo cáo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của DKRA Vietnam cho biết, trong quý đầu năm, nhiều loại tài sản ven biển khởi động trở lại với nguồn cung dồi dào hơn, giá bán tăng so với năm 2021. Toàn thị trường ghi nhận hơn 4.000 nhà phố, biệt thự, shophouse biển và condotel giao dịch thành công.

Tương tự, số liệu từ CBRE Việt Nam cho thấy nguồn cung và sức mua các dự án ven biển đều tăng trong quý đầu năm và giá bán cũng có xu hướng đi lên.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tốc độ tăng trưởng lũy kế (CAGR) giai đoạn 2018-2021 của phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng lên tới 21% một năm và CBRE cho biết đà tăng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại trong năm nay.

Tại miền Trung, tỉnh Bình Thuận cũng ghi nhận mức giá bán trung bình bất động sản nghỉ dưỡng đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2017-2021 là 16% một năm, nhiều khả năng đà tăng tiếp tục trong năm 2022.

Riêng ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, theo DKRA, ba tháng đầu năm có 12 dự án mở bán, cung cấp 1.020 căn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 57%, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái. Do vướng kỳ nghỉ Tết, nguồn cung và lượng tiêu thụ chủ yếu rơi vào tháng 3. Giá bán sơ cấp miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động so với quý trước nhưng miền Trung ghi nhận tăng từ 10-17%.

Với phân khúc nhà phố, shophouse nghỉ dưỡng trong khu phức hợp ven biển, quý I có 13 dự án mở bán, trong đó có 2 dự án mới và 11 dự án thuộc giai đoạn tiếp theo, cung cấp ra thị trường 2.768 căn, tăng gấp 12,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tiêu thụ đạt xấp xỉ 87%, cao hơn gấp 14,7 lần so với cùng kỳ. Nhưng các giao dịch chủ yếu ở thị trường sơ cấp còn thị trường thứ cấp (nhà đầu tư mua đi bán lại) kém sôi động.

Hơn một nửa nguồn cung là nhà phố, shophouse biển ở miền Bắc, trong đó dẫn đầu cả là Thanh Hóa. Địa phương này cũng có tỷ lệ tiêu thụ cao nhất. Giá bán sơ cấp khu vực miền Bắc và miền Nam không có nhiều biến động so với quý trước, nhưng miền Trung lại ghi nhận tăng từ 15-17%.

Thị trường bất động sản ven biển Đà Nẵng. Ảnh: Kim Liên

Condotel là phân khúc duy nhất chưa rõ tín hiệu hồi phục khi nguồn cung và lượng tiêu thụ vẫn còn ở mức thấp. Trong quý I, thị trường căn hộ du lịch biển đón nhận 613 căn mở bán đến từ 4 dự án, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 32%, chưa bằng một nửa cùng kỳ năm 2021.

Ngay cả những khu vực phát triển mạnh về nghỉ dưỡng như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng có lượng giao dịch condotel khiêm tốn. Các dự án mới mở bán bán hàng khá chậm, tỷ lệ tiêu thụ dưới 50% dù thời gian truyền thông bán hàng kéo dài 3-4 tháng. Tuy thanh khoản kém, mức giá chào bán condotel lại tăng 5-8% so với quý trước.

Theo DKRA, các dự án condotel được vận hành quản lý bởi đơn vị quốc tế có mức giá bán cao hơn khoảng 23% so với nhóm được vận hành bởi đơn vị trong nước và tỷ lệ giao dịch thành công cũng cao hơn.

Nhìn chung, ngành du lịch Việt Nam theo đánh giá của CBRE đang trên đà hồi phục với khách nội địa giữ vai trò chủ lực xuyên suốt năm 2022. Việt Nam đã khôi phục loạt đường bay quốc tế thường lệ. Các nước khu vực ASEAN đã đồng loạt mở cửa du lịch, tạo hiệu ứng lan tỏa giúp tăng cường thu hút khách đến với toàn khu vực.

Sự trao đổi khách giữa các nước trong khối này dự kiến diễn ra sôi động, chủ yếu nhờ khoảng cách di chuyển ngắn và sự đơn giản hóa các thủ tục nhập cảnh. Nguồn khách từ khu vực Đông Nam Á sẽ dần hồi phục và trở thành thị trường trọng điểm trong giai đoạn đầu mở cửa của du lịch Việt Nam. CBRE dự báo, cùng với sự ấm dần lên của ngành du lịch, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng cũng bắt đầu "trở lại đường đua" sau hai năm trầm lắng, nguồn cung tài sản nghỉ dưỡng khởi động và được chào bán nhiều trong năm 2022.

Trung Tín