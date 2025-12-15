Giá bạc thế giới năm 2026 ra sao sau khi tăng gấp đôi năm nay

Bạc đang trải qua thời kỳ tăng giá mạnh, liên tiếp phá kỷ lục gần đây với mức tăng gần 115% từ đầu năm - gấp đôi so với vàng.

Giá bạc giao ngay chốt tuần này tại 61,7USD một ounce, sau khi chạm mức cao kỷ lục 64,64 USD trong phiên 12/12. Vài phiên qua, giá đã liên tiếp lập kỷ lục mới.

Ngoài nguồn cung hạn chế, Paul Williams - Giám đốc công ty cung cấp vàng và bạc Solomon Global, cho biết sức hấp dẫn của bạc còn tăng nhờ vai trò ngày càng quan trọng trong các lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Bạc cũng là công cụ lưu giữ giá trị trong bối cảnh bất ổn và biến động.

"Tính lưỡng dụng của bạc - vừa là vật liệu công nghiệp thiết yếu vừa là tài sản lưu trữ giá trị - vẫn đang thu hút cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức", Williams giải thích. Ông dự báo những nhà đầu tư muốn tham gia vào chu kỳ bùng nổ của các kim loại quý, nhưng không đủ tài chính mua vàng, sẽ tìm đến bạc.

"Các yếu tố hỗ trợ chính của bạc vẫn còn nguyên, dù biến động có thể tăng", ông nói.

Diễn biến giá bạc thế giới năm nay. Đồ thị: Kitco

Bạc là thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm công nghiệp, từ công tắc điện, tấm pin mặt trời đến điện thoại di động. Kim loại này cũng đóng vai trò thiết yếu trong phần cứng và hạ tầng phục vụ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

"Đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội của bạc ngày càng trở nên thiết yếu với quá trình chuyển đổi công nghệ đang thúc đẩy kinh tế toàn cầu," Viện nghiên cứu Bạc (Silver Institute) cho biết trong báo cáo giữa tuần này.

Theo báo cáo, nhu cầu bạc dùng trong công nghiệp toàn cầu dự kiến tiếp tục tăng trong 5 năm tới. Năng lượng mặt trời, xe điện và hạ tầng liên quan, cùng trung tâm dữ liệu và AI, được kỳ vọng khiến nhu cầu bạc tăng mạnh đến năm 2030.

Hồi tháng 10, khi giá kim loại này tiến gần mốc 50 USD, Williams từng dự báo giá bạc lên 100 USD vào cuối năm 2026. "Với việc bạc hiện giao dịch trên 60 USD và đã tăng khoảng 25% chỉ trong một tháng, khả năng này vẫn còn rất cao", ông cho biết CNBC. Williams cũng lưu ý có thể có đợt điều chỉnh xảy ra, nhưng chỉ là trong ngắn hạn và triển vọng của bạc năm 2026 "rất tích cực" do mất cân đối cung - cầu.

Philippe Gijsels - Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis cũng lạc quan về bạc, do nhu cầu công nghiệp tăng mạnh. "Rõ ràng chúng ta đang ở trong một chu kỳ tăng giá mang tính dài hạn, có thể đưa giá bạc lên ba chữ số trong năm 2026. Đây không phải là điểm kết thúc, mà mới chỉ là khởi đầu", ông nói. Dù vậy, Gijsels cũng cảnh báo có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh mạnh do hoạt động chốt lời trước khi bạc tiến tới mốc 100 USD.

Tỷ lệ vàng - bạc, đo số ounce bạc cần để mua một ounce vàng, đã giảm mạnh so với đỉnh hồi tháng 4. Tỷ lệ này hiện quanh 68 - thấp nhất kể từ năm 2021. "Mức trung bình của tỷ lệ vàng -bạc sau năm 1971 vào khoảng 66. Trong các chu kỳ tăng giá trước đây của bạc, con số này từng giảm xuống dưới 40", Russ Mould - Giám đốc đầu tư tại AJ Bell cho biết. Dù chênh lệch ngày càng hẹp, bạc vẫn đang rất rẻ so với vàng.

Mould gợi ý nhà đầu tư có nhiều lựa chọn để tiếp cận bạc, ngoài việc nắm giữ tiền xu hoặc bạc thỏi vật chất. Một là mua cổ phiếu các công ty khai thác bạc. Nhóm này thường có biến động lợi nhuận lớn hơn so với giá bạc, do chi phí cố định cao. Tuy nhiên, Mould lưu ý việc này đòi hỏi đánh giá kỹ tình hình tài chính và các rủi ro như địa chất, thời tiết và chính trị.

Một lựa chọn nữa là các quỹ chỉ số theo sát diễn biến của nhóm cổ phiếu khai thác bạc trên toàn cầu, như Global X Silver Miners ETF hoặc iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)