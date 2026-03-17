Giả bác sĩ tư vấn, điều trị tóc cho hàng loạt khách hàng

TP HCMLê Thị Thanh Giang, 25 tuổi, cùng đồng phạm mở cơ sở điều trị các bệnh về tóc và da đầu không phép, cho nhân viên giả bác sĩ lừa 50 khách hàng.

Ngày 17/3, Giang bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú vì nuôi con nhỏ) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Thị Xuân, 32 tuổi, đứng tên đại diện cơ sở kinh doanh bị bắt giam về cùng tội danh.

Lê Thị Thanh Giang (trái) và Trần Thị Xuân. Ảnh: Công an TP HCM

Hộ kinh doanh BN Center, đường Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ) do Giang làm chủ và nhờ Xuân đứng tên.

Cơ quan điều tra xác định, Giang là người điều hành thực tế của BN Center. Để thu hút khách, cơ sở này chạy quảng cáo rầm rộ trên Facebook, tự nhận là đơn vị y tế chuyên khoa có bác sĩ giỏi điều trị các bệnh lý về tóc và da đầu.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện BN Center không được Sở Y tế TP HCM cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hay xác nhận nội dung quảng cáo. Thực tế, đây không phải là cơ sở y tế và đội ngũ nhân viên tại đây cũng không có bằng cấp, chuyên môn hay được đào tạo trong lĩnh vực này.

Khi khách hàng đến, Giang và các nhân viên tự xưng là bác sĩ, trợ lý bác sĩ để tư vấn và trực tiếp thực hiện các liệu trình điều trị nhằm thu tiền. Tính đến nay, 50 người đã đóng tổng cộng hơn 2 tỷ đồng cho cơ sở này nhưng kết quả không hiệu quả như cam kết nên đã làm đơn tố cáo.

Công an TP HCM phối hợp các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý những người liên quan và xác minh để thu hồi tài sản đã chiếm đoạt.

Động thái này của cơ quan điều tra là thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tp HCM trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết.

Quốc Thắng