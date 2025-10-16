Giả bác sĩ khám bệnh miễn phí nhằm bán thực phẩm chức năng

Nghệ AnPhùng Thị Hiền bị cáo buộc giả danh bác sĩ tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại các xã miền núi nhằm bán thực phẩm chức năng.

Ngày 16/10, Hiền, 37 tuổi, trú phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, Hiền làm nghề tự do, không công tác trong bất kỳ cơ quan chuyên môn nào về y tế. Hồi tháng 1, Hiền cùng một số người giả danh "đoàn công tác y tế của Trung ương và tỉnh", đến các xã, thôn bản trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn để thực hiện khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, "phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm".

Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê một số người không có chứng chỉ hành nghề y, dược, song mặc áo blouse trắng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Tại các buổi tư vấn sức khỏe, nhóm này thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương, khớp, gan, tuyến giáp... sau đó đo chiều cao, cân nặng, lập phiếu khám và "chẩn đoán" hàng loạt người dân mắc bệnh.

Thực phẩm chức năng mà nhóm của Hiền bán cho người dân. Ảnh: Công an cung cấp

Khi kết luận một người mắc bệnh, nhóm này lập tức giới thiệu "thuốc đặc trị" (thực chất chỉ là thực phẩm chức năng) có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp... Hiền đưa ra chương trình "khuyến mãi giảm 50%", nhưng thực tế giá này vẫn cao.

Khi bị người dân phản ánh lên chính quyền, Hiền dừng hoạt động. Công an tỉnh Nghệ An khi điều tra đã thu hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng đã được bán. Ước tính gần 1.000 người ở các xã miền núi Nghệ An đã mua hàng của nhóm này.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng