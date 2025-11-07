Giả bác sĩ, chuyên gia nước ngoài chữa bệnh trong spa

TP HCMBùi Phương Ly, 33 tuổi, mở tiệm gội đầu BK Dong Yan nhưng cho nhân viên mặc áo blouse giả bác sĩ, quảng cáo chữa bệnh rầm rộ, "bỏ túi" hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 7/11, Ly và Nguyễn Ngọc Phương Duyên (27 tuổi) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sai phạm của spa BK Dong Yang (tại quận 7 cũ) bị Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP HCM phối hợp Công an phường Tân Hưng và Sở Y tế phát hiện. Ly và Duyên - điều hành cơ sở, đã cho nhân viên giả là bác sĩ khám chữa bệnh, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người. Hồ sơ sau đó được chuyển Cơ quan An ninh điều tra, thụ lý.

Bùi Phương Ly (trái) và Nguyễn Ngọc Phương Duyên. Ảnh: Công an TP HCM

Nhân viên gội đầu gắn mác bác sĩ, chuyên gia Hàn Quốc

Theo điều tra, từ tháng 11/2023, Ly và Duyên góp vốn mở hộ kinh doanh BK Dong Yang, đăng ký cung cấp dịch vụ cắt tóc, gội đầu, tắm hơi, massage. Một thời gian ngắn sau, cơ sở này hoạt động biến tướng, tự ý tổ chức khám và chữa bệnh.

Hai bà chủ cho phép nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên ghi "bác sĩ", tư vấn và "điều trị" cho hàng trăm người mỗi ngày dù không ai có chứng chỉ hành nghề. Để thu hút khách, Ly và Duyên thuê người quay phim, dựng cảnh, thuê diễn viên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân. Các video quảng cáo khẳng định khả năng "chữa khỏi 100%" các bệnh cơ xương khớp, viêm dạ dày, gout, đột quỵ, yếu sinh lý...

Những video này được đăng tải dày đặc trên mạng xã hội, kèm các tên "chuyên gia nước ngoài" như "Dr. Park Joo Hyung - Chuyên gia phục hồi chức năng cơ xương khớp", "Dr. Lee Chang-Yoon - Chuyên gia khắc phục viêm dạ dày", "Dứt hôi miệng - Chuyên khoa hôi miệng BK Dong Yang". Cùng với đó là đội ngũ tư vấn viên trực tuyến gọi điện, nhắn tin mời chào với cam kết "không thuốc, không phẫu thuật, không đau - hoàn tiền nếu không khỏi".

Cơ sở spa giả phòng khám có nhiều chuyên gia nước ngoài của Ly và Duyên. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra cho biết nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh mãn tính, tin vào quảng cáo nên tìm đến cơ sở này để khám và điều trị.

Ly và Duyên bố trí spa theo phong cách phòng khám quốc tế, có "bác sĩ" tiếp đón, tư vấn bằng các thuật ngữ y khoa để tạo niềm tin. Tại đây, bệnh nhân được gợi ý mua các gói điều trị bằng thiết bị công nghệ cao, giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Nhân viên hưởng hoa hồng theo doanh thu, nên nhiều người tích cực mời chào, dùng các thủ thuật để thuyết phục khách hàng chi tiền. Chủ cơ sở thường xuyên giao chỉ tiêu, gây áp lực khiến nhân viên đẩy mạnh tư vấn sai lệch.

Kết quả xác minh cho thấy từ tháng 11/2023 đến 9/2025, BK Dong Yang lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Nhiều người sau khi khám và điều trị tại đây vừa mất tiền, vừa không khỏi bệnh, tinh thần suy sụp.

Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng truy bắt những người liên quan.

Diễn viên được thuê đóng vai "chuyên gia Hàn Quốc" trên các video quảng cáo. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, hôm 25/10, Công an TP HCM đã bắt tạm giam nhiều người có hành vi tương tự tại hộ kinh doanh AC International (phường Gia Định). Việc này thể hiện quyết tâm của lực lượng trong việc đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sắc đẹp để chiếm đoạt tài sản.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trá hình hoạt động vượt phạm vi được cấp phép. Nhiều người vì nhẹ dạ, tin vào những quảng cáo "thần kỳ" trên mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, dẫn đến tiền mất, tật mang.

Quốc Thắng