Giá bạc sẽ ra sao khi phá kỷ lục 100 USD?

Bạc lần đầu vượt mốc 100 USD, các chuyên gia dự đoán giá có thể lên 120-150 USD khi bất ổn địa chính trị và kinh tế vẫn còn.

Giá bạc thế giới giao ngay lần đầu vượt mốc 100 USD trong phiên 23/1. Đóng cửa, giá lên 103 USD một ounce, tăng 12% trong một tuần. Tuần trước đó, kim loại quý này cũng tăng với tốc độ hai con số.

So với đầu năm, bạc đã tích lũy được 45% thị giá, nâng tổng vốn hóa lên hơn 5.800 tỷ USD và trở thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu, vượt mặt nhiều "ông lớn" công nghệ như Nvidia, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Amazon và tiền số Bitcoin.

Dù không ít nhà đầu tư cho rằng diễn biến hiện tại của bạc trông có phần dữ dội và hưng phấn quá mức, Kitco dẫn ý kiến nhiều nhà phân tích cho rằng mức giá này là hợp lý trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với bất ổn địa chính trị và kinh tế nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, đà tăng của cả vàng và bạc, dù đã bị kéo căng mạnh, vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng vững chắc.

Ông Chris Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho biết nhu cầu với các tài sản không gắn chặt với hệ thống tiền pháp định đang ở mức cao. Ngân hàng trung ương sẽ không thực sự mua bạc, vì kim loại này gắn chặt với các quy trình công nghiệp. Nhưng với các tổ chức và nhà đầu tư cá nhân, bạc là "người em rẻ hơn nhưng hấp dẫn" của nhóm kim loại quý.

"Đồng USD không còn là nền tảng của niềm tin như trước đây, vì vậy nhà đầu tư đang tìm đến các tài sản thực thay thế", ông nhấn mạnh.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành tại Solomon Global, cho rằng động lực tăng giá của bạc tiếp tục đến từ nhu cầu công nghiệp bền vững, sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân (kèm theo tâm lý FOMO), vai trò trú ẩn an toàn, cùng với thâm hụt nguồn cung mang tính cấu trúc ngày càng rõ nét.

"Khi vàng đã trở nên quá đắt với nhiều người, bạc nổi lên như một cách tiếp cận dễ dàng hơn để tham gia vào làn sóng kim loại quý", ông nhận định.

Nhìn về tương lai, mốc 120 USD một ounce trong năm 2026 theo chuyên gia này, là một mục tiêu khả thi, khi các yếu tố thúc đẩy đợt tăng giá nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn. Sức hấp dẫn về trú ẩn của bạc chưa có dấu hiệu suy giảm khi căng thẳng địa chính trị vẫn leo thang.

Bên cạnh đó, tình trạng thâm hụt nguồn cung sẽ khó có thể cải thiện đáng kể. Hơn nữa, dù nguồn cung tăng lên, các công nghệ xanh như năng lượng mặt trời, xe điện cùng với AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu với kim loại này.

Các thỏi bạc được xếp chồng lên nhau trong phòng két sắt của nhà vàng ProAurum ở Munich, Đức. Ảnh: Reuters

Dù bạc còn dư địa tăng giá, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng đợt tăng này đi kèm không ít rủi ro. Ông Williams lưu ý rằng với mức độ biến động cao của bạc, giá hoàn toàn có thể dao động 10% chỉ trong một ngày. "Giá càng cao, mức độ biến động càng lớn. Hoạt động chốt lời cũng có thể làm lu mờ sức hấp dẫn của bạc", ông nói.

Còn với Vecchio, ông đã chốt lời phần lớn để tránh biến động sắp tới. Chuyên gia này đã mua và nắm giữ bạc từ tháng 11/2025.

Bà Michele Schneider, Chiến lược gia thị trường trưởng tại MarketGauge, tiết lộ bà đã chốt lời một nửa vị thế của mình dù cho rằng bạc có khả năng lên tới 150 USD một ounce. Nhưng ở chiều ngược lại, chuyên gia này đang theo dõi vùng hỗ trợ quanh 85 USD.

Ông Vecchio nhận định rằng do tính biến động cao, rất khó dự báo chính xác vùng giảm của bạc. Tuy nhiên, ông đang quan sát đường trung bình động (MA) một tuần quanh 95 USD một ounce. "Miễn bạc giữ được mốc 85 USD vào cuối tháng 1, xu hướng tăng vẫn khá ổn định", ông dự đoán.

Tiểu Gu